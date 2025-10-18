Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun için iki ilde eylem: "Adalet arayışımız sürecek"

İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğrayarak katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. İzmir ve Muğla’da Tosun için bir araya gelen onlarca kişi olayın aydınlatılarak faillerin yargı karşısına çıkarılmasını istedi.

İzmir’de Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) tarafından düzenlenen eylemde, "Hakan Tosun'a ne oldu?" ve “Hakan Tosun için adalet" pankartları açıldı. "Hakan Tosun cinayeti politiktir", "Gazeteci cinayetleri politiktir" dövizlerinin taşındığı açıklamada, sık sık "Hakan Tosun'a ne oldu", "Hakan Tosun isyanımızdır" sloganları atıldı.

Eylemde EGEÇEP Eşsözcüsü Derya Lim, Tosun'un katledilmesinin münferit bir olay olmadığını, yaşamı savunanların hedef haline getirildiği bir politikanın sonucu olduğunu belirtti. Lim, Tosun'un dört bir yanındaki ekolojik yıkımı ifşa ettiğini belirtti. Tosun'a yapılan saldırıya dair cevapsız birçok sorunun olduğunu ifade eden Derya Lim, "Hakan Tosun yalnızca bir gazeteci değil; aynı zamanda doğayı, yaşamı ve halkın haber alma hakkını savunan bir yaşam aktivistiydi. Kalemiyle, kamerasıyla, emeğiyle; talana, yıkıma, suskunluğa karşı direnenlerin sesi oldu. Onun susturulması, sadece bir bireyin değil, doğanın ve hakikatin sesinin hedef alınmasıdır. Hakan Tosun'un uğradığı saldırı münferit bir olay değil, yaşamı savunanların hedef haline getirildiği bir iklimin ve politikanın sonucudur" ifadelerini kullandı.

ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Fethiye Meclisi’nin çağrısıyla yurttaşlar, Fethiye Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Tosun’un cinayeti aydınlatılana dek adalet talebinden vazgeçilmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Derin bir üzüntüyle ama aynı zamanda kararlılıkla ve öfkeyle, bir kez daha soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu? Cevap alınmadan, adalet yerini bulmadan, Hakan’ın yarım bıraktığı sözü tamamlamadan durmayacağız çünkü onun kamerası gerçeğe dönüktü; şimdi o gerçeği açığa çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Hakan Tosun’un anısı, adalet arayışımızda yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu sorulara yer verildi:

>> Hakan’ın kimliği hariç diğer eşyalarının polis merkezinde olduğu ve ailesine teslim için bilgi verildiği haberi bugün geldi. Geçen bunca sürede neden bu eşyaların polisin elinde olduğu açıklanmadı?

>> Basına sızan görüntüler, kim veya kimler tarafından hangi amaçla seçilip bir araya getirilerek servis edildi?

>> Delil niteliği taşıyan kamera kayıtlarını, yasadışı biçimde esnaftan alan kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmış mıdır?

>> Kamuoyunda olayın kasıtlı bir eylem olduğuna ilişkin oluşan kuvvetli şüphelerle ilgili yürütülen bir çalışma var mıdır ve en önemlisi, bu saldırının arkasındaki gerçek sebep nedir?”