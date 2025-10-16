Öldürülen gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumartesi akşamı saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un, kendisinden uzun süre haber alınmadıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilmişti.

Burada yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki gazetecinin beyin ölümü 13 Ekim akşamı gerçekleşti.

Binlerce kişi Hakan Tosun'un cenazesi için saat 13.00'te Nurtepe Metro meydanında buluştu. Kitle, buradan Nurtepe Cemevi'ne doğru yürüdü.

Yürüyüşte, 'Hakan Tosun'a ne oldu?', 'Gazeteci cinayetleri politiktir' ve 'Hakan Tosun için adalet' pankartları taşındı.

"KATİLLER BULUNSUN, HESAP SORULSUN"

Yürüyüşte, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hakan için adalet doğa için adalet', 'Katiller bulunsun, hesap sorulsun', 'Hakan'ın hesabı sorulacak', 'Doğayı, Hakan'ı katledenler aynı' ve 'Sokaklarda katil istemiyoruz' sloganları atıldı.

Yürüyüşe Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Milletvekili Ali Şeker, DEM Parti İl Başkanı Çınar Altan, gazetecilik meslek örgütü temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenk gönderdi.

Hakan Tosun'un ölümüne dair günlerdir sessiz kalan İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, cenazeye yüzlerce çevik kuvvet gönderdi.

Fotoğraf: Evrim Kepenek - bianet

"İNSANLIK İNSANLIĞINDAN UTANSIN"

Cemevindeki törende Tosun'un meslektaşları ve yakınları konuşmalar yaptı. Kardeşi Öznur Tosun, bütün duyguların karmakarışık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dağlar, denizler hatta gökyüzü, güneş, doğa, hepsi bugün tepkisini gösteriyor bize. Sanki hepsi teşekkür ve minnetlerini sunuyor gibi. Çok üzgünüz. Biz onunla gurur, onur duyuyoruz. O çünkü her zaman vicdan, merhamet; her canlı için şefkat gösteren bir insandı. Biz onun hesabını, adaletini bu dünyada soracağız ama sadece bunu yapanlar bunun vebalini öbür dünyada verebilecekler mi? Böyle bir insanı katletmenin hesabını verebilecekler mi? Burada verecekler. Buna şüphem yok. Çok söylemek istediğim şey var ama çok acım var. O yüzden şu an öfkeyle karıştırmak istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Hakan Tosun yaratılanı yaratandan ötürü sevdi. Her canlıyı sevdi. Kimsenin kılına zarar gelsin istemedi. Börtü böceğin, kesilen ağacın bile yasını tuttu ama siz bu yası tutabilecek misiniz? Bunun hesabını verebilecek misiniz? Buna yüreğiniz, onurunuz, gururunuz var mı? Ben sonuna kadar hep beraber, kocaman ailesiyle beraber onun mücadelesini vermeye devam edeceğim ama onlar bunun hesabını verebilecek mi? Hepimizin, tüm insanlığın başı sağ olsun. İnsan olan, insanlığın ne demek olduğunu bilen herkesin başı sağ olsun. Yanımızda olan olmayan herkesin başı sağ olsun. İnsanlık insanlığından utansın.”

Gazeteci Eylül Deniz Yaşar, elinde Hakan Tosun’un fotoğraf ve video makinesini göstererek şunları söyledi: “İşte bunlar Hakan’ın kamerası. İki elimizde Hakan’ın kamerasıyla Hakan’ın belgelemiş olduğu mücadeleleri belgeleyeceğiz. İşte kameralarımız burada. Hakan’ı susturmak isteyenler için kameralarımızı kaldırıyoruz, tüm meslektaşları olarak. Olay yeri incelemelerimiz sürecek. Hakan için adalet talebini araştırmacı gazeteciler, olay yerinden başlatarak başlatmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyuna duyurumuz, gazetecileri yalnız bırakmayın. Tüm tehditlere ve baskılara karşı işte son sözümüz budur. Hakan için kameralarımızla mücadeleye devam edeceğiz. Hakan Tosun rahat uyu. Kameran yere düşmeyecek sevgili dostum.”

"HAKAN YA BİR ÇETE KURBANI YA DA BİR RANT KURBANI"

Tosun’un avukatı Onur Cingil, 10 yıl önce Validebağ Korusu’nda tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:

"Emniyet böyle bir olay olduğu zaman olay yerine gelir, incelemesini yapar, kameraları toplar, görgü tanıklarını hemen not eder ve bunları çağırır. Olay yerine şüpheli yakınları gidip kamera toplamaz başka ülkelerde. Olay yerine gelip görgü tanıklarını tehdit etmez başka yerde şüpheli yakınları ama çok ilginçtir ki emniyetten daha organize bir suç çetesi var. Ben bilmiyorum Hakan ya bir çete kurbanı ya da bir rant kurbanı. Diğer meslektaşlarım adına da sizler adına da kamuoyuna sözüm, namus borcum olsun. Bu dosya aydınlatılacak, bütün suçlular cezalandırılacak. Belki Hakan geri gelmeyecek ama belki içimiz böyle ferahlayacak. Başka Hakan Tosunlar ölmeyecek. Sokakta bu tip çetelerce, canilerce, vahşice insanlar dövünerek öldürülmeyecek. Benim de bugüne kaydım bu olsun."

GÜLSÜM ELVAN: CANIM ÇOK ACIYOR

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da duygularını şöyle dile getirdi:

"12 yıl oldu. Başka analar ağlamasın dedikçe her gün sürekli bir ana daha ekleniyor bize. Yaramız kanıyor. Yaramıza kabuk bağlatmıyorlar. Canımız yanıyor. Yeter artık diyoruz. Başka analar ağlamasın. Başka çocuklarımız öldürülmesin. Gerçekten çok üzgünüm. Bugün yaram çok kanıyor. Canım çok yanıyor. Yeter artık. Adalet istiyoruz. Başka çocuklarımız öldürülmesin. Başka çocuklarımız katledilmesin. Analar ağlamasın, yeter. Canım çok acıyor. Ben 12 yıla geri döndüm. Başka Berkinler ölmesin, mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz."

Metin Göktepe'nin kardeşi Meryem Göktepe, "Bir gazeteci gerçeğin peşinde olduğu için katledildi. Bugün burda tıpkı Metin'de Berkin'de olduğu gibi binler onun ne kadar düzgün bir insan olduğunu hayırdı. Hepimiz birarada olursak katillerin hepsini yargılanacak. Ailesinin, ailesi olduğumuzu söylemek istiyorum. Güle güle Hakan, Metin'e, Berkin'e, Ali İsmail'e selam olsun" dedi.

"TESADÜFEN KATLEDİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, "Gerçek anlamda Türkiye'de bir yaşam mücadelesinin en önemli ve onurlu insanlarından bir tanesiydi. Tesadüfen katledilmediğini düşünüyorum. Yaşam mücadelesi içinde insanlarımızı farklı şekillerde kaybediyoruz. Her yürüyüşümüzde yanımızdaydı. Yetkililere sesleniyoruz; bunu örtmeye çalıştılar, örtmeye çalışan herkes suç ortağıdır. Hakan'a sözümüz olsun; bu mücadeleyi yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Ali Şeker, "Hakan, sadece çevreci bilinciyle değil bunu bütün dünyaya duyurmasıyla da bizim için değerliydi. Burada binlerce polis var ama Hakan'ın canını korumak için orada emniyet yoktu, çeteler kol geziyor, insanlarımızı katlediyor. Emniyetin görevi o çetelerle mücadele etmek. Hakan için adalet gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Yaşam güvencemizin olmadığını biliyoruz. Tetikçi katiller değil gerçek katilleri bulmadan ve onlardan hesap sormadan bunların sonunun gelmeyeceğini de biliyoruz. Örneğin gerçek katiller, bu ülkenin dağlarında maden çıkaran ve o madenlerin korunması için devletin polisini jandarmasını dikip halkı kovalan rejimin bizzat kendisidir. Bu faşist düzenden, bu gerici, yağmacı, düzenden hesap sormuyorsak suç bizim. Birarada olmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kaydetti.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETMEK İÇİN BURADAYIM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in de katıldığı törende konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan da “Genel Başkanımız Özgür Özel ve partimiz adına üzüntülerimizi ve taziye dileklerimizi iletmek için buradayım. Hakan Tosun’un katledilişi, bir belgeselci, bir gazeteci olarak ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğu gibi aynı zamanda hak savunuculuğunu da vurulmuş bir darbedir. Bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi ben bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum” dedi.

Cemevindeki cenaze töreninin ardından Hakan Tosun, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin belirsizlikler sürerken arkadaşları, olayın aydınlatılması için yedi kritik soru yöneltti. Tosun’un telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerasının kayıp olduğu belirtilirken, bu eşyaların aranıp aranmadığı, basına servis edilen görüntülerin kimler tarafından ve hangi amaçla kurgulandığı sorgulandı. Ayrıca delil niteliğindeki kayıtları yasa dışı biçimde alan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı, Tosun’un acil serviste ne kadar süre bekletildiği, kimliğinin neden 27 saat boyunca tespit edilemediği ve olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de sorular arasında yer aldı. Cinayette 7 soru işareti

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Medya alanındaki kariyerine, özel radyoların yayın hayatına başladığı 1993 yılında teknik danışman olarak adım attı.

1998’de İzmir’e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylara odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı.

Tosun’un “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” adlı belgeselleri, Türkiye’deki toplumsal hareketleri ve çevre mücadelelerini belgeleyen çalışmalar arasında yer aldı.

Bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.