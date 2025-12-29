Öldürülen IŞİD militanının sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Yalova’da düzenlenen ve 3 polisin yaşamını çatışmada öldürülen IŞİD militanı Zafer Umutlu’nun sosyal medya paylaşımlarına ulaşıldı.

Umutlu'nun paylaşımlarında “Elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiçbir kafire göz yummayacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Umutlu’nun "tevhid1377" adlı Instagram hesabından üzerinden yaptığı paylaşımlardan birinde "Allah'a küfür eden öldürülecek" yazılı duvar yazısını paylaştığı görülüyor.

Bir başka paylaşımda ise IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saati bulunuyor.

IŞİD miltanı Zafer Umutlu, bu paylaşımda şu ifadeleri kullanmış:

"Ben kinimi diri tutmak için Allaha dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiçbir kafire göz yummayacağım.”

Umutlu’nun, Instagram’da yaptığı bir diğer paylaşımda ise Kuran'ın yanına koyduğu bıçak ile ayet paylaştığı ortaya çıktı.

Ayette, "Hafif ve ağır savaş teçhizatlarıyla savaşa çıkınız. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad ediniz. Şayet bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır" ifadeleri yer alıyor.

"DEFALARCA EVİME ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI"

Umutlu, X hesabından yaptığı paylaşımda ise hakkında defalarca soruşturma başlatıldığı, evine şafak operasyonu düzenlendiği ancak hiç tutuklanmadığı söyledi.

IŞİD militanı, 9 Kasım 2025 tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullanmış:

"Son 1 senede Rabbim Allah'tır dediğim için ve bunu müdafaa ettiğim için bana defalarca dosyalar açıldı, defalarca nezaretlere mağruz kaldım, defalarca evime şafak operasyonu yapıldı. Allah'a hamd olsun ki bunlar imanımı ve yakinimi artırdı. Rabbim günahlarıma kefaret kılsın."