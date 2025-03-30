Öldürülen kadınların failleri ağır cezalar almalı!

HABER MERKEZİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde 10 Mart'ta evli olduğu Halit Can Sakman tarafından katledilen Sevcan Demir Sakman’ın ailesi ve yakınları bir araya gelerek açıklama yaptı.

MA’da yer alan habere göre, açıklamada her gün en az 3 kadının katledildiğine işaret edilerek, "Kadınların şiddete uğradığı alanların başında ev içi şiddet gelmektedir.

Kadınlar Sevcan Demir'in de yaşadığı gibi en yakınları tarafından katledilmekte, şiddet görmekte taciz ve tecavüze maruz kalmaktadır. Hükümetin, kadını birey olarak değil yalnızca anne ve eş kimliğiyle değerlendirmesini kabul etmiyoruz. Kadın cinayetlerinin bir an önce durdurulması için cezasızlık kültüründen vazgeçin. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanun’u etkin şekilde uygulayın. İyi hal ve haksız tahrik indirimlerini uygulamayın. Alo şiddet hatlarını açın. Her semtte kadın danışma merkezleri açın. Bizler kadına karşı şiddetle mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Sevcan Demir'in davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. Demir’in babası Güney Demir de failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.