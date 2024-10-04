Öldürülen Kibar'ın için Halkevleri'nden eylem

Haber Merkezi

Reşit Kibar’ın Artvin Cankurtaran’da ağaç kesimine engel olmak isterken silahlı saldırıda katledilmesinin üzerinden bir ay geçti. Kibar’ın katledilmesinin birinci ayında Halkevleri, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm maden ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle bakanlık önüne giden Halkevleri, Artvin halkının taleplerini de içeren bir dosyayı bakanlığa teslim etmek istedi. Ancak polis bakanlık önünde açıklama yapılmasına engel oldu. Polis müdahalesinde bir kişinin kolu çıktı.

Bakanlık karşısında açıklama yapan Halkevleri’nin hatırlattığı talepler şöyle: Silah sahibi ve azmettirici Fikret Merttürk tutuklansın. Cankurtaran, Cerattepe ve tüm Doğu Karadeniz’de yaşam alanlarımızı yağmalayan tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir.