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Öldürülen MHP'li İlçe Başkanı Kap'ın vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

Rize'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın vurulduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel
  • 31.08.2024 15:17
  • Giriş: 31.08.2024 15:17
  • Güncelleme: 31.08.2024 15:27
Kaynak: ANKA
Öldürülen MHP'li İlçe Başkanı Kap'ın vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
Fotoğraf: ANKA

Rize'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın vurulduğu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKA'nın haberine göre görüntülerde, silahlı saldırı sonrası Şaban Kap'ın yere yığıldığı, zanlı Bayram Kalça’nın ATV’den inerek 3 el ateş ettiği Şaban Kap’a bir süre baktığı, ardından tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Cinayetin ardından silah seslerini duyan çevredekiler, yerde yatan Şaban Kap’a yardım için geliyorlar.

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bulunan Çaykur’a ait Tersane Çay Fabrikası’nda 26 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, çalıştığı çay fabrikasında bir gün önce tartıştığı mesai arkadaşı Bayram Kalça tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından kaçan Bayram Kalça, polis merkezine giderek teslim olmuş ardından tutuklanarak Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

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