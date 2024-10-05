Öldürülen Reşit Kibar anısına yaşam nöbeti çağrısı

Yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar'ın Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini önlemeye çalışırken 3 Eylül'de silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesinin üzerinden bir ay geçti.

Kibar'ın doğduğu köy de olan Çifteköprü'de kurulan Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kibar’ın katledilişinin birinci ayında Cankurtaran'da yaşam nöbeti tutacaklarını duyurdu.

Artvin halkının yaşam nöbetine dair talepleri şöyle:

Cankurtaran ormanına “Reşit Kibar Ormanı” ismi verilsin.

Artvin'in doğal ve yaşam alanlarını ranta açan projeler iptal edilsin.

Hukuksuzca tutuklanan Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar serbest bırakılsın.

Reşit Kibar’ın ölümünden sorumlu olanlar yargılansın.

Kooperatif, doğa mücadelesi veren herkesi 6 Ekim Pazar günü kendi bölgelerinde yaşam nöbeti tutmaya da davet etti. Bu çağrıya Türkiye’nin dört bir yanından yanıt geldi.