Öldürülmek de kadının suçu!

Ülkede kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gündemden düşmezken iktidarın cezasızlık politikası ise şiddeti körüklemeye devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında 343 kadın katledilirken 207 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı konuşmada kadın cinayetlerinde öldürülen kadınları hedef aldı. Yerlikaya, koruma kararı aldıran kadınların “ikazlarına uymadıkları” nedeniyle katledildiğini ileri sürdü.

Komisyonda devletin kadınları korumadığına yönelik sözlere ise öldürülen kadınları suçlayarak yanıt veren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “Koruma kararı aldıklarımıza diyoruz ki: ‘Seni korumaya aldık ama buna riayet et. Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze, telefonla görüşme.’ Haftada bir gün muhtara soruyoruz: ‘Burada gelip giden var mı?’ Yani istihbarat artık ona takılıyor fakat koruma kararı olmasına rağmen, geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu.”

ŞİDDET SÖYLEDİĞİNDEN DAHA FAZLA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ilk 10 ay içerisinde en az 343 kadın cinayeti işlenirken 207 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ancak Yerlikaya bütçe görüşmeleri sırasında ilk on ayında 276 kadın cinayetinin işlendiğini ileri sürdü. Koruma tedbirlerine yönelik de bilgi veren Yerlikaya, 44 bin 393 kadına koruyucu tedbir, 162 bin 897 erkeğe önleyici tedbir kararları verildiğini söyledi.

‘HAKLARINI SİZE HELAL ETMİYORLAR’

EMEP Milletvekili Sevda Karaca görüşmede Yerlikaya’nın sözlerine tepki gösterdi. Karaca, “Kadına yönelik şiddet mağduru kadınlar bugün burada sizin sözüne güvenip karakollara yığılsa, hesap sorsalar, inanın bugün o karakollar başka hiçbir iş yapamaz hale gelirdi. Bütün şikâyetlere rağmen soruşturma geçirmiyor bu personel ve bundan aldığı güçle keyfi davranışlarına devam ediyor, şiddet failleri de öldürmeye devam ediyor” dedi.

ŞİDDETE MAĞDURLARI GGM’YE GÖNDERİLİYOR

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği’nin 2023 yılında hazırladığı rapora dikkat çeken Karaca, şiddete uğradığı ve karakolda çözüm bulamadığı için derneğe başvuran kadın sayısının 4 bin 760 olduğunu ifade ederek “Helal etmiyoruz hakkımızı Sayın Bakan. Bu ülkede her gün can korkusuyla yaşayan hiçbir kadın size hakkını helal etmiyor, bunu da böyle bilin” diye konuştu.

DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ise şu ifadeleri kullandı: “Mülteci kadın cinsel tacize maruz kalıyor ve şikâyetçi olmak için karakola gidiyor. Peki, karakoldakilerin ne yapması lazım? Buna derhâl 6284 sayılı Yasa’ya dayanarak soruşturma açması lazım değil mi? Hayır. Ne yapıyor? Kadını gözaltına alıyor ve geri gönderme merkezine kapatıyor. GGM’leri gözlemlemek istediğimizde ise polis tehdidi ile karşılaşıyoruz” dedi.

HEM KORUYAMIYOR HEM DE SUÇLUYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise şöyle konuştu: "Ülkenin İçişleri Bakanı olarak, bin bir zorlukla çıkarılan ve uygulanması gereken tedbir kararlarının kadınların can simidi olduğunu bilmesi gerekir. Koruma kararına rağmen, öldürülen her kadının ölümünde sorumlulukları olduğunu bilmesi gerekir. Bakan; can havli ile devlete sığınan kadını hem koruyamamakta hem de suçlamaktadır. Deyim yerindeyse, Yerlikaya hem suçlu hem güçlü.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “O adamlar kadınların kapılarının önüne nasıl gidiyor Bakan Yerlikaya? Geçtiğimiz yıl tam 32 kadın koruma kararı olmasına rağmen, o adamların kapı önlerine gidebilmesine izin verdiğiniz için öldürüldü. Yapamıyorsanız koltuğunuzdan inin, biz kadınları korumasını biliriz.”

∗∗∗

KADINLAR KORUNMUYOR!

• Ülkede kadınlar, koruma veya tedbir kararı aldırmasına karşın katledilmeye devam ediyor. Koruma ve tedbir kararlarının uygulanmaması ya da bu kararların alınmamasının örnekleri ise şu şekilde:

• Ankara’da M.G. adlı bir kadın, boşanma aşamasında olduğu R.M.’nin şiddetine maruz kaldı. M.G, 12 kez suç duyurusunda bulunmasına karşın R.M. hâlâ serbest.

• Yasemin Uludağ, Atilla Çetin tarafından katledilmeden önce 3 kere uzaklaştırma kararı aldırdı. Uludağ, savcılıktan elektronik kelepçe talep etti ancak savcılık “tehdit unsuru olmadığı” gerekçesiyle kararı reddetti.

• Eskiden evli olduğu erkekten şiddet gören ve uzun süre sığınma evinde kalan Melek Ertekin’in koruma tedbirinin uzatılması talebi “yeni saldırı olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

∗∗∗

CİNSEL SALDIRI DAVASI AĞIR CEZA’DA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İ.A.’ya cinsel saldırıda bulunan Ömer Konu ve Semir Tanhan dün hâkim karşına çıktı. Sanık Tarhan mahkemede, “Ben İ.A.’ya yardım amaçlı yanaşmıştım" dedi. Saldırgan Konu ise, "Bir şansı daha hak etmiyor muyum?” dedi. Mahkeme heyeti, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

∗∗∗

AKSARAY’DA KADIN CİNAYETİ

Aksaray’da 3 çocuk annesi Negül Adak ateşli silahla vurularak öldürüldü.Eve gelen abla Adak, Negül’ü evde hareketsiz yatarken buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evden son çıkan kişinin evli olduğu S.A. isimli erkek olduğunu belirledi. Polis S.A.’yı bulmak için çalışma başlattı.