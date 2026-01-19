Öldürülüşünün 33. yıldönümünde ‘Sönmeyen Işık Uğur Mumcu’ fotoğraf sergisi

Usta gazeteci Uğur Mumcu, öldürülüşünün 33. yıldönümünde İzmir / Seferihisar’da, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte “Fotoğraf Sergisi ve Panel” ile anılacak.

Gazeteci ve fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin Uğur Mumcu’nun cenaze töreni ve sonrasında düzenlenen anma etkinliklerinde çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” Fotoğraf Sergisi’nin açılışı ve panel, gazeteciler Atila Sertel ve Dinç Çoban’ın katılımıyla 19 Ocak 2026’da gerçekleşecek.

Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı (um:ag) önderliğinde, 81 sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca 24 Ocak’ta Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” Fotoğraf Sergisi açılacak ve panel yapılacak. Panelde Işık Kansu, Tayfun Çavuşoğlu ve Gürhan Akdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca, 24 Ocak’ta Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında ‘Sönmeyen Işık Uğur Mumcu’ Fotoğraf Sergisi açılacak.

TOPLUMSAL UYANIŞIN BELGESİ

Bu yılki Uğur Mumcu’yu anma etkinliklerinde fotoğrafları sergilenecek olan gazeteci Gürsel Gökçe, sergisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Uğur Mumcu, öldürülen ilk aydınımız değildi, sonuncusu da olmadı. Ancak onun öldürülmesiyle toplumsal bir silkelenme yaşadık. Uğur Mumcu toplum nezdinde bir simgeye dönüştü ve toplumsal uyanışımızın da başlangıcını oluşturdu. Ben de bir gazeteci ve fotoğraf sanatçısı olarak bu uyanışı belgelemeye çalıştım. 33 yıl boyunca çektiğim fotoğraflardan oluşan bu seçkiyi izleyicilerle paylaşıyorum.”