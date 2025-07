Ole Gunnar Solskjaer: En iyi maçımızı yarın oynamalıyız

Orkun Kökçü: Güzel bir atmosfer ve maç olacak

Olgucan KALKAN - Efe ALDEMİR / İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Sıkıntı çıkartacaklarını biliyorum. Biz de onlara sıkıntılar çıkartmalıyız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz en iyi maçımızı yarın oynamalıyız. Biz 12 kişi oynayacağız. İç saha avantajını kullanacağız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve yeni transfer Orkun Kökçü, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi. Önlerinde 2 önemli maç olduğunu belirten Norveçli teknik adam, “Herkesin beklediği resmi maçlar başlıyor. Shakhtar kaliteli bir takım. Bize zorluk çıkartabilecek bir takım. Önümüzde iki önemli maç olduğunu düşünüyorum ve hazırız” diye konuştu.

‘GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ AMA İNANCIMIZ DA VAR’

Avrupa Ligi finalinin bu sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olmasının kendilerini motive ettiğini söyleyen Solskjaer, “Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra bir motivasyon. O seviyeye gelmek için en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız gerekiyor. Her gün çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz her zaman en yukarısı. Böyle bir hayalimiz var. Odaklanmalıyız. Engelli at yarışlarından örnek verebiliriz. İlk engel her zaman daha yüksektir. Her engele odaklanmamız gerekiyor. 2 tane önemli yüksek seviyede maç olacak. Bunu geçmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmak zorundayız ama inancımız da var” şeklinde konuştu.

‘OYUNU DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ’

Oyunu domine etmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Kendi oyun kurgumuzu sahaya yansıtacağız. Geçen sene takımda Masuaku vardı. Çok fazla orta açan bir oyuncuydu. Bu sene Jurasek geldi. O da orta açan, kaliteli bir oyuncu. Bizim yapmak istediğimiz oyunu domine etmek. Otoritemizi rakip üstünde kurmak. Her türlü varyasyon olacak. 1 hafta, 10 gündür kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Abraham geldi, geçen seneki hücum hattındaki oyunculardan farklı bir oyuncu. Farklı bir kurguda oynayabiliriz. Oynayacağız demiyorum ama onun gelişiyle oynayabiliriz” İfadelerini kullandı.

‘KATKI SAĞLAYACAK İSİM BULURSAK BU KONUDA İSTEKLİYİZ’

Sağ bek transfer konusunda düşünceleri sorulan Solskjaer, “Her zaman olabilecek oyunculara açığız. Takıma daha fazla katkı sağlayacak isim bulursak bu konuda istekliyiz. Başkan da transfer sezonunda bunu gösterdi. Orkun, Abraham, Jurasek geldi. Kartal ve Demir Ege geri döndü. Bunlar teknik direktör için harika isimler. Başkan en iyilerini getirmek için mücadele ediyor. Svensson ve Tayfur düşündüğüm iki oyuncu. Performanslarıyla beni mutlu ediyorlar. Yarın ikisinden birisi oynayacak” dedi.

‘ODAK NOKTAM ÖNÜMDEKİ MAÇ’

Geçtiğimiz sezon derbi maçları daha iyi oynadıkları bu sezon genelinde nasıl bir futbol ortaya koyacakları sorulan Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her maç büyük. Formada Beşiktaş amblemi varsa her maç büyüktür. Her maçı son maçımız gibi oynamak zorundayız. Benim için her maçın önemi aynı. Maç maç bakıyorum. Odak noktam önümdeki maç. Shakhtar iyi bir takım. Arda hoca var. Avrupa’da önemli işler yapmış bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor’daydı. Lige çıktılar ve ligde iyi performans gösterdiler. Büyük bir takımla yeni bir maceraya atılıyor. Umarım yarın kendisine hoca olarak büyük zorluklar çıkartacağım” diye konuştu.

‘ÇÖZÜMLER HER MAÇ FARKLI OLUR’

Rakiplere göre çözümlerin değişiklik gösterebileceğini söyleyen Norveçli teknik adam, şöyle konuştu:

“Her maç farklıdır. Çözümler buna göre farklı olur. Bizim kendi kriterlerimiz var. Oyunu domine etmek, taraftarımızı eğlendirmek gibi. Eğlendirmek derken iyi hücum etmek, hücum oyunu oynamak gibi. Ama bu da oyunculara bağlı. Abraham, Immobile’den farklı bir oyuncu. Farklı oyuncularımız var. Farklı bir sistemle oynayabiliriz. Defansta yapmak zorundasınız. Topu rakipten kısa sürede almanız gerekiyor. Golü atmanın en kolay yolu rakibi dengesiz yakaladığınız zamandır. En kolay golü böyle atabilirsiniz. 30-40 pas sonrasında da gol atabilirsiniz. Oyun içinde karar veriyoruz. Rakiplere göre oyunu oynamak gerekiyor. Benim hedefim taraftarın izlemek istediği bir Beşiktaş yaratmak. Savaşan, o formayı giydiği zaman gurur duyduğunu taraftara yansıtan, yüzde 100’ünü gösteren bir takım yaratmak istiyorum”

‘TAKIMIMIN TOP KAYBEDİP, 50 METRE GERİ KOŞMASINI İSTEMİYORUM’

Yurt dışı kampında kötü sonuçlar aldıklarını söyleyen Solskjaer, “Kampta kötü sonuçlar aldık. İyi sonuçlar almadık. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar lige eski ya da artı puanla başlatmıyor. Rakiplerimizi tanımıyorduk zaten. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Bizim asıl derdimiz Shakhtar maçı. Bizim asıl derdimiz bu. Sevmediğim bir şey vardı. Rakibe çok fazla top verdik. Rakiplerimiz fazla kontratak yaptı. Kendi kendimize sıkıntı çıkarttık. Defans yapınca çok fazla pozisyon vermedik. Takımımın top kaybedip, 50 metre geri koşmasını istemiyorum. Çok fazla top kaybetmememiz gerekiyor. Defansif anlamda hatalarımıza baktık. Yeni orta sahamız var. Yapmaları gerekenlere alışıyorlar”

‘HERKES PROFESYONEL OLMALI’

Kampın fazla oyuncuyla yapılmasının sıkıntı çıkartmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Atmosfer anlamında hiçbir sıkıntı olmadı. Hepsi profesyonel oyuncular. Ben Manchester United’da da 30, 35 oyuncuyla kamp yapıyordum. Her şeyi organize hazırladığınız zaman teknik ve fiziksel anlamda oyuncuları çalıştırabiliyoruz. Herkes profesyonel olmalı. Maçımız var ve 11’e 11 idmanlar yapıyoruz. Dışarda kalanlar oluyor. Şu ana kadar bir problem görmedim. Hepsi iyi çalışıyorlar, herkes saygı duymak zorunda. Sıkıntı çıkartan bir oyuncu grubu yok. 3 günde 1 maç oynayacağız. Geniş bir kadro olması önemli. Sözleşmeleri var. Biz de onların daha iyi yerler bulmaları için gidecek oyunculara elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü iyi oyuncular. Hazırlık kampına 22 kişiyle gitseydi, sakatlıklar planlarımızı etkileyebilirdi. İlk iki maçta oyuncukları 45’er dakika düşündük. 90 dakika oynayanlar oldu. Takımın fazla oyuncuya sahip olması oynaması gereken ana hatlarını oluşturan oyuncuların verimli oynaması için iyi oldu. Oynatmak istediğimiz asıl oyuncuların yeteri kadar süre buldu” şeklinde konuştu.

‘EN İYİ MAÇIMIZI YARIN OYNAMALIYIZ’

Shakhtar Donetsk’in kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, “2, 3 seviye yukarda olmalıyız. Kaliteli bir takım ve hocaları var. Brezilyalı genç oyuncuları var. Ukraynalı sağlam bir oyuncular var. Sıkıntı çıkartacaklarını biliyorum. Biz de onlara sıkıntılar çıkartmalıyız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz en iyi maçımızı yarın oynamalıyız. Biz 12 kişi oynayacağız. İç saha avantajını kullanacağız. Rakibimiz Polonya’da oynuyor. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

‘OYUNCULARIN HEPSİ 90 DAKİKA OYNAMAK İÇİN HAZIR’

Oyuncularının 90 dakika oynamak için hazır olduğuna dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:

“Oyuncularımın hepsi 90 dakika oynamak için hazır. Oyun temposunu yükseltmek, yüksek tutmak için oyuncu değişiklikleri yapacağız. Değişiklik yapmamı sağlayacak iyi oyuncularım var. Herkesin 90 dakika hazır olduğunu düşünüyorum. Abraham, Orkun, Gedson sahada çok fazla birlikte zaman geçirmedi. Onları nasıl kullanacağımı yarın göreceğiz. Genel olarak herkesin en iyisini yapacağına güvenim yüzde 100”

ORKUN KÖKÇÜ: GÜZEL BİR ATMOSFER VE MAÇ OLACAK

Yarın zor bir maç olacağının altını çizen Orkun Kökçü, “Shakhtar güçlü bir takım. Arda hoca orada. Nasıl oynatmak istediğini biliyor. İyi bir maç olacak. Tarafımızı bekliyoruz. Güzel bir atmosfer ve maç olacak. İyi hazırlandık. Maç için hazırız. Güzel bir sonuçla bu maçtan ayrılmak istiyoruz. İkinci maça avantajlı gitmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘YARIN İÇİN HAZIRIM’

Son resmi maçını 3 hafta önce oynadığını ancak hazır olduğunu belirten milli futbolcu, “3 hafta önce son maçımı oynadım. Sonrasında 5-6 gün tamamen izin yaptım. Daha sonra transfer olup, kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Kendime göre hazırım. Ancak hoca ve teknik ekibin kararı önemli ama yarın için hazırım” diye konuştu.

‘HEYECANLIYIM AMA İMZA TÖRENİNDEKİ KADAR DEĞİL’

İmza törenindeki atmosferin ardından yarın maçta nasıl bir atmosfer beklediği ve heyecanlı olup, olmadığını yönünde gelen soru üzerine Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

“Heyecan var ama imza töreninden daha az. Yarın en sevdiğim şeyi yapacağım. Futbol oynayacağım. Heyecanım imza töreninde olduğu kadar değil. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. İnanıyorum ki taraftarımız stadı doldurup, bize destek olacak. İşimizi kolaylaştıracaklarını düşünüyorum. Güzel bir gün beni bekliyor”

‘HOCAMIZ NASIL BİR OYUN İSTERSE ÖYLE OYNAYACAĞIZ’

Orta sahada Rafa Silva ve Demir Ege ile uyumları hakkında da konuşan Orkun Kökçü, “Kararı ben veremem. Ama Demir Ege’yi çok beğeniyorum. Genç, kaliteli bir oyuncu. Önü açık. Ben ona güveniyorum. Hocamız nasıl bir oyun isterse öyle oynayacağız. 3, 4 günde herkesle aram hem saha içi hem de saha dışında iyi. Herkesle çok iyi uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum” dedi.

‘BEŞİKTAŞ İSTERSE SONUNA KADAR BURADA KALIRIM’

Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak isteyip, istemediği hakkında gelen soru üzerine Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

“Buraya geldiğimde de bunu kafamda kurdum ve kararımı öyle verdim. Şu an Beşiktaş beni tutmak isterse sonuna kadar Beşiktaş derim. Avrupa’ya gidiyim kafasında değilim. Mutluyum. Hayat olarak da mutlu olacağımı düşünüyorum. Bunun aynısını Feyenoord’da da yaşamıştım. Şu an Beşiktaş’a konsantreyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım”

