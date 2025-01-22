Ole Gunnar Solskjaer: Harika bir başlangıç oldu

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ‘’Çok güçlü bir Bilbao’ya karşı, çok iyi bir galibiyet aldık’’ dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Norveçli teknik adam Solskjaer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımının başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Solskjaer, harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ‘’Çok iyi başladık. Harika bir başlangıç oldu. Futbolcuların savaşma ruhu ve taraftarın desteği çok iyiydi. Çok güçlü bir Bilbao’ya karşı da çok iyi bir galibiyet aldık’’ diye konuştu.

Maç öncesi futbolcuları nasıl motive ettiğiyle ilgili bir soru üzerine de Solskjaer, ‘’Özgüven üzerinde çok konuştuk. Sizin takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Bu takım kaliteli bir ekip. İnanılmaz taraftarı olan bir takım. Ayrıca takımımdan önde ve hızlı oynamalarını istedim. Forvetlerimiz ve tüm futbolcular da benim isteklerimi sahaya yansıttılar. Bugün takım olarak oynamayı gösterdiler’’ yorumunu yaptı.

Teknik adam ayrıca, futbolcularına, ekip olmanın ve kolektif oynamanın nasıl olacağını anlattığını sözlerine ekledi.

Sahada daha çok mücadele eden bir ekip olmak için çalışacaklarına dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, ‘’Daha çok savaşan ve hücumda daha etkili olan bir takım yaratmak için çok çalışacağız. İlk adımı da attık ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımızı ve rakiplerimizi de daha iyi tanımak için sabırsızlanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’Futbol aslında özgüvenle alakalı. Oyuncularımla da konuştum ve, ‘Siz iyi oyuncularsınız, sorumluluk bende’ şeklinde anlatmaya çalıştım.

Beşiktaş büyük maçları kazanabilecek bir takım. Bugün alınan sonuç da benim için sürpriz değil. ‘’

‘Takıma takviye yapmayı düşünüyor musunuz?’ şeklindeki soruya da teknik adam, ‘’Şu an odaklandığım nokta, elimdeki oyuncuları geliştirmek. Mesela kadromuzda Alex Chamberlain var. Önceliğin, bu tarz oyuncuları geliştirmek olduğunu düşünüyorum’’ yanıtını verdi.

Siyah-beyazlı taraftarların desteğiyle ilgili de teknik direktör, ‘’Beşiktaş taraftarı şerefle, adil ve savaşarak kazanan bir takım görmek istiyor. Bugün de görmek istedikleri buydu ve takım da bunu gösterdi. Futbolcularıma da, ‘Siz çabalayın, taraftar sizi sevecektir. Sorumluluk bende, ama siz çabalarsanız taraftar sizi sevecektir’ dedim’’ ifadelerini kullandı.