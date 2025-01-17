Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ın kariyeri ve hayatı

Ole Gunnar Solskjaer kimdir sorusu Solskjaer'ın uzun zamandır teknik direktör koltuğu boş olan Beşiktaş'ta göreve başlayacak olmasının duyurulması sonrası gündeme oturdu. Kariyerinde Manchester United, Molde gibi takımların yer aldığı ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer'ın kariyeri ve hayatı araştırma konusu oldu. Peki, 52 yaşında olan Norveçli Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Ole Gunnar Solskjaer daha önce hangi takımlarda oynadı? Ole Gunnar Solskjaer hangi takımları yönetti? İşte Ole Gunnar Solskjaer'ın kariyeri ve hayatı!

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

Ole Gunnar Solskjaer 26 Şubat 1973 tarihinde Norveç'in Kristiansund şehrinde doğmuştur. Solskjaer, özellikle futbolculuk kariyerinde Manchester United'da oynadığı dönemdeki başarılarıyla tanınır ve "Bebek Yüzlü Katil" (The Baby-Faced Assassin) lakabıyla anılır. Ole Gunnar Solskjaer, Norveçli eski bir futbolcu ve futbol menajeridir. Solskjaer evli ve üç çocuk babasıdır.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'IN KARİYERİ VE HAYATI

Ole Gunnar Solskjaer futbol kariyerine Norveç'te başlamış ve Molde FK takımında oynarken dikkat çekmiştir. 1996 yılında Manchester United'a transfer olmuş ve bu kulüpte efsaneleşmiştir. Alex Ferguson yönetiminde önemli bir forvet oyuncusu olarak görev yapmıştır. 2007 yılında sakatlıklar nedeniyle futbolculuk kariyerine son vermiştir.

Solskjaer, 2011-2014 ve 2015-2018 dönemlerinde teknik direktörlük kariyerine Norveç'teki Molde takımında başlamış ve bu takımı Norveç Ligi'nde şampiyon yaparak önemli başarılar elde etmiştir. Solskjaer 2014'te kısa bir süre Cardiff City takımını çalıştırmıştır, ancak Premier Lig'deki performansı bekleneni verememiştir.

2018 yılında Manchester United'da geçici menajer olarak göreve başlamış ve gösterdiği başarı sayesinde kalıcı olarak atanmıştır. Takımı, 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımış ancak Villarreal'e karşı penaltılarda mağlup olmuştur. 2021 yılında takımın kötü performansı nedeniyle görevden ayrılmıştır.

Ole Gunnar Solskjaer 17 Ocak 2025'te Beşiktaş teknik direktörü olarak göreve başlamıştır.