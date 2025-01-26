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Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 16:44
  • Giriş: 26.01.2025 16:44
  • Güncelleme: 26.01.2025 16:45
Kaynak: İHA
Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Athletic Bilbao maçının 11’ine göre Antalyaspor karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Athletic Bilbao mücadelesinin 11’ine göre Antalya karşısına 2 değişiklikle çıktı. Solskjaer; Ernest Muçi ve Ciro Immobile’nin yerine Alex Oxlade-Chamberlain ile Semih Kılıçsoy’a görev verdi.

Norveçli teknik adam ayrıca Süper Lig’deki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş’ın 11’i

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasına; Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernades Al-Musrati, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11’i ile başladı. 

Chamberlain, 5 hafta sonra 11’de

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Antalyaspor karşılaşmasıyla ligde 5 hafta sonra 11’de maça başladı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig’de olmak üzere 5 müsabakada şans buldu.

Chamberlain, bu maç öncesi sadece Adana Demirspor ile oynadıkları mücadelede 11’de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu tek gol sevincini de 15. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşadı.

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