Ole Gunnar Solskjaer’den 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Türkiye Kupası’nda son oynadıkları Göztepe maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak Süper Lig’de Kasımpaşa karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iç sahada 3-1 kaybettikleri Göztepe maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak lacivert-beyazlı takım karşısına çıktı. Norveçli teknik adam, kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok’a görev verirken, savunmada ise Tayyip Talha - Paulista değişikliğine gidildi. Solskjaer, Rashica’yı kulübeye çekerken, Ciro Immobile’ye ise 11’de şans verdi.

Beşiktaş’ın, Kasımpaşa maçı 11’i şu şekilde:



Mert Günok - Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva - Ciro Immobile."



Immobile 2 maç sonra 11’de

Siyah-beyazlılarda Immobile, 2 maçlık aranın ardından 11’de döndü. Solskjaer, İtalyan futbolcuyu Süper Lig’de Galatasaray ve kupada da Göztepe müsabakalarında yedek soyundurmuştu.

Tecrübeli golcü, Göztepe karşılaşmasında 83. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray karşılaşmasında ise süre almadı.



Can Keleş, Beşiktaş’a rakip oldu

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan, kiralık olarak Kasımpaşa’ya transfer olan Can Keleş, bugün siyah-beyazlı takıma karşı 11’de sahaya çıktı.

Can, Beşiktaş formasını ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Hatayspor ve Adana Demirspor müsabakalarında toplam 89 dakika forma giyerken, lacivert-beyazlılarla ise 9 karşılaşmada 191 dakika mücadele etti.