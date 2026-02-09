Ölen 146 işçiden yalnızca 2’si sendika üyesi

EMEK SERVİSİ

İnşaat, taşımacılık ve metal işkollarında yoğunlaşan iş cinayetlerinde ocak ayında en az 146 işçi hayatını kaybetti.

Verilerle sendikasızlık ve güvencesizlik bir kez daha öne çıkarken yaşamdan koparılan işçilerden 4’ü çocuk işçi oldu.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATTA

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında en az 146 işçi çalışırken yaşamdan koparıldı.

En fazla iş cinayeti inşaat işkolunda yaşandı. Bu alanda 29 işçi hayatını kaybetti. İnşaatı, 23 ölümle taşımacılık, 16 ölümle metal işkolu izledi. Sektörel dağılıma bakıldığında; sanayide 67, hizmet sektöründe 36, inşaatta 31 ve tarımda 12 işçi yaşamını yitirdi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada, tarım, inşaat ve metal işkollarında sıkça görülen ezilme ve göçükler yer aldı. İkinci sırada yüksekten düşmeler bulunuyor. Bu ölümlerin yüzde 61’i inşaatlarda meydana geldi.

4 ÇOCUK İŞÇİ ÖLDÜ

Ocak ayında en az 4 çocuk işçi de hayatını kaybetti. Ölen çocukların ikisi inşaat işçisiydi. Bir çocuk moto kurye, biri ise çiftçi olarak çalışıyordu. Hayatını kaybeden işçilerin 6’sı kadındı. Kadın işçiler gıda, eğitim, sağlık ve genel işler işkollarında çalışıyordu. İki kadının çalıştığı işkolu net olarak belirlenemedi ancak sanayide çalıştıkları tespit edildi.

Rapora göre, ocak ayında 4 göçmen işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Öne çıkan verilerden biri diğeri ise sendikasızlık. 146 işçiden yalnızca 2’si sendika üyesi, 144 işçi sendikasız ve güvencesiz olarak çalıştırılıyordu.