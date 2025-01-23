Ölen kişi suçluymuş!

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde, 10 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen bir eyleme dönük müdahale esnasında kullandığı zırhlı araçla çarptığı Şahin Öner’in ölümüne ilişkin dava Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Polis Memuru Selahattin Korkmaz’ın “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasında bilirkişi raporu tutanağa geçirildi. Ardından söz verilen iddia makamı, mütalaasını hazırlamak için süre talep etti.

Sonrasında söz alan Öner ailesi avukatı Yakup Güven, tanık beyanlarına göre sanık polisin göz göre göre Öner’e zarar verdiğini söyleyerek, “Maktul yerdeyken sanık maktule zarar vermeye devam etmiş ve ‘Sen halen ölmedin mi? ’ demiştir. Hastaneye götürülmeme, karakola götürülme amacı öldürme niyetli olduğu açıktır. Dolayısıyla olayın kendisi kasten öldürme şeklinde değerlendirilmelidir” dedi.

Güven rapora karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Güven ayrıca tutuksuz yargılanan sanık Korkmaz’ın da tutuklanmasını istedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, duruşmayı 19 Mart’a erteledi.

SANIK POLİS TALİ KUSURLU

Keşif raporu ile tanık beyanlarının yer aldığı raporda, “Olay mahallini ve kazaya karışan zırhlı aracı inceleyen bilirkişinin, ağır zırhlı aracın sevk ve idaresinin zor olduğunu, manevra kabiliyetinin az olduğunu, kullanımının zorluğunun yanı sıra olay nedeniyle oluşan sis, duman vb. etmenlerinde etkisiyle görüş açısının oldukça sınırlı olduğu belirtildiği görülmektedir. Bütün bu olumsuz koşullarda verilen görevi yerine getirmeye çalışan ve aracın sevk ve idaresinde olan polis memuru Selahattin Korkmaz’ın aracını dar sokağa yönlendirdiği sırada daha dikkatli ve temkinli olması daha düşük ve gerektiğinde durabilecek hızla aracını sevk ve idare etmesi gerekirken, olay mahallinin koşullarına göre bu hususa tam riayet etmediği anlaşıldığından kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu…” ifadelerine yer verdi.

ÖNER ASLİ KUSURLU

Raporda Şahin Öner’i “asli kusurlu” olarak gören bilirkişinin gerekçesi şu şekilde: “Zırhlı aracın çarptığı Şahin Öner’in zırhlı araç sürücüsünün sisli, dumanlı, kaos ortamında aracın önünü arkasını tam göremeyeceğini, verilen görevi yapmaya çalışan polisin, zırhlı aracı kullanırken görüş ve alanının ve manevra imkanının sınırlı olduğunu dikkate alarak, aracın hareket alanı içinde bulunmasını, aracın yaklaştığını gördüğünde, kendi can emniyetini sağlayacak şekilde yol üzerinden ve araçtan uzaklaşması gerekirken, tanık ifadelerinden anlaşıldığı üzere aracın hareket alanı içinde durarak, görüşü iyice azalmış olan sürücünün kullandığı ağır zırhlı aracın sadmesine maruz kaldığı olayda, can güvenliğini tehlikeye atan bu hatalı tutum ve davranışları nedeniyle asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmaktadır.”

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ZIRHLI ARAÇ EYLEMCİYE ÇARPTI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediyeye kayyum atanmasına karşı başlayan protestolar sürüyor. Önceki akşam saatlerinde Yenipazar Mahallesi'nde protestolar sırasında polisleruin kullandığı zırhlı araç 20 yaşındaki Furkan Özen'e çarptı. Özen daha sonra gözaltına aldı. Yaşananları kayıt altına alanlar da "Hepinizi alacağız" sözleriyle tehdit edildiklerini aktardı. Özen'in sağ bacağında ezilme meydana geldiği ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.