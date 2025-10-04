Ölen madenciler yok sayılıyor

Melisa AY

Amasra'da 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği TTK'ye ait maden ocağında meydana gelen iş cinayetine ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanıkların katılmadığı, madenci yakınlarının avukatlarının müdahillik talebinin reddedildiği duruşma 26 Ocak 2026'ya ertelendi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10 kişi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İş cinayetinin adeta yok sayıldığı iddianamede suçlamalar da "görev ihmali"ne indirgendi.

Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşma dün görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıkların hiçbiri duruşmaya katılmazken madenci ailelerinin avukatlarının davaya katılma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Dava avukatlarından Derviş Emre Aydın, duruşmaya ilişkin BirGün'e yaptığı değerlendirmede dava sürecini "Bilirkişi raporunda, katliamın öngörülen risklere yönelik havalandırma sistemi başta olmak üzere temel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmemesi nedeniyle yaşandığı ve katliamın birincil sorumlularının TTK genel müdürlüğü düzeyindeki yöneticiler olduğu ifade edilmişti. Girişimlerimizle Danıştay soruşturma izni verilmesi yönünde karar verdi ve süreç başladı" diye özetledi.

3 yılın ardından başlayan süreçte müdahillik taleplerinin reddedilmesine tepki gösteren Av. Aydın şöyle konuştu:

"İddianame hukuken açıklanabilir bir durum değil; ölüm neticesi ile sonuçlanmış bir ihmali hareket, görev suçu olarak değerlendirilemez. İtirazlarımızı ve katılma talebimizi sunduk. Fakat mahkeme mağdur ailelerin suçtan zarar görmedikleri şeklindeki değerlendirmeyle taleplerimizi reddetti. Mağdur ailelerin itirazları ile başlayan soruşturmada gelinen aşama onların ve hayatını kaybeden madencilerin bir kere daha yok sayılması ile devam ediyor. Bu durumu kabul etmiyoruz, 26 Ocak'ta görülecek bir sonraki celsede, tüm kamuoyunu mağdur ailelerin yanında olmaya çağırıyoruz."