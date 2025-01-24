Ölen öldüğüyle kalacak: Kartalkaya’ya bağlantı yolu projesi

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangın faciası Türkiye’de infial yarattı. Binlerce yurttaşın konakladığı dev tesislerin bulunmasına karşın itfaiye ve acil durum merkezi olmayan bölgeye ulaşım sorunu da tartışmaya açıldı. Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi’ne en yakın noktadan bile müdahalenin ancak bir saat sonra yapılabileceği ortaya çıktı.

KARTALKAYA DETAYI

Bölgedeki itfaiye ve acil durum merkezi eksikliğinin çarpıcı sonucu Grand Kartal Otel’deki faciada ortaya konulurken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı yatırımları arasında dikkati çeken bir detay yer aldı. Bakanlığın yatırım projeleri arasında, “Kartalkaya Bağlantı Yolu” projesinin de olduğu görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Kartalkaya Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgenin karayolu altyapısını güçlendireceği, trafik güvenliğini artıracağı ve yürüyüş ile gezinti yolu yapacağı belirtildi. Proje kapsamındaki uygulamalar için 2025 yılında 7 milyon 999 bin TL kullanılacağı kaydedildi.

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ULAŞMAK 45 DAKİKAYI BULUYOR

Grand Kartal Otel’deki yangına müdahalede geçen süreyle ilgili tartışmalar devam ederken bölgeye en yakın itfaiye istasyonundan otele giden yolun uzunluğu, tartışmaları daha da alevlendiriyor. İtfaiye istasyonundan binek bir araçla merkeze ancak 45 dakikada ulaşılabiliyor. Yolun engebeli ve virajlı olması ve bölgenin yoğun olduğu dönemdeki iklim koşullarının zorluğu hızlı hareket edilmesini daha da güçlendiriyor.