Ölen sistem için lokma dağıttılar

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğe karşı 3 gün iş bırakan aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, eylemlerinin ikinci gününde Kadıköy’de bir araya geldi. Yeni yönetmelikle aile hekimliği sisteminin öldüğüne işaret eden sağlık emekçileri vatandaşlara lokma dağıttı. "Eziyet yönetmeliğini istemiyoruz" yazılı pankart açan sağlıkçılar “Özellere kıyak, ASM’ye dayak”, “Bakan istifa” sloganlarını attı.

Eylemde konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolundan Dr. Emrah Kırımlı, sağlık bakanının kendilerine hasta bakmaları için tanıdığı süre kadar dahi konuşmayacağını belirterek “Hastalarımızın sağlığı ve haklarımızın gasbedilmemesi için buradayız. Bu bakan da öncekiler gibi gidecek ama biz yine burada olacağız” dedi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikasından Ahmet Erdem Uğurlu, yönetmelik geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek “Haklıyız ve kazanacağız” diye konuştu.