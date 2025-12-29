Ölen şoför, başkasının yerine servise çıkmış

İstanbul Esenyurt’ta pazara gidenleri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. İstanbul Valiliği, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada yaşamını yitiren 61 yaşındaki şoför Niyazi Çelik’in olay günü izinli olmasına rağmen ‘Diğer şoför rahatsız sen gel’ dedikleri için servis taşımacılığı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Çelik’in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, şunları söyledi: ‘‘Yolcuları almaya gitmiş. Ek iş servis çekiyordu, haftasonu da o pazarda ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Fren boşalmasından dolayı olan bir hadise. Rapor bekliyoruz. Dört çocuğu var; 3 kız 1 oğlu var. Fren boşalması olmuş. Normalde o arabanın o gelişi viteste değil. Kalp krizi de olsa o araba viteste olsa o hızı yapmaz. Mermi gibi araba geliyor, bu fren boşalmasından dolayı o dereye uçmuş.’’

Niyazi Çelik’in cenazesi dün Başakşehir Hoşdere Mezarlığı’nda defnedildi. Kaza, önceki gün saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda meydana gelmiş, Çelik’in kullandığı servis yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmıştı.