Ölene dek doğa için direndi

Haber Merkezi

Artvin Cerattepe’de 2016 yılında maden şirketlerine karşı mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Hacı Ali Keklik son yolculuğuna uğurlandı. 106 yaşında önceki gün hayata veda eden Keklik için Artvin Merkez Camisinde de cenaze töreni yapıldı. Ardından Kolorta Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Keklik’in adı, 2016’da Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yapılan protestolar sırasında çekilen bir fotoğrafla hafızalara kazındı. O zaman 98 yaşında olan Keklik, elinde biber gazı kapsülünü güvenlik güçlerine gösterirken objektife yansımıştı.