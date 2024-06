Olga Peretyatko Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda

Kültür Sanat Servisi

Soprano Olga Peretyatko bu akşam saat 20.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bu özel gecede sanatçıya, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konser programında P. I. Çaykovski’nin Napolyon Savaşları’nı anan güçlü ve dramatik 1812 Uvertürü Op. 49 eseri yer alıyor. V. Bellini'nin opera tarihinin en ünlü soprano aryalarından biri olan Norma’nın Aryası ‘Casta Diva’, R. Wagner’in dramatik ve duygusal yoğunluğunu yansıtan Tristan ve Isolde’den ‘Liebestod’ ve Sicilya Vesperleri’nden Elena’nın Aryası ‘Merce dilette amici’ eserleri de gecede seslendirilecek. Ayrıca, G. Verdi’nin melodik dehasını sergileyen Il Trovatore’den Leonora’nın aryası ‘Tacea la notte placida ... Di tale amor che dirsi’, C. M. von Weber’in Alman romantik operasının temel taşlarından biri olan Der Freischütz Uvertürü, op. 77 de repertuvarda yer alıyor.

Konserin ikinci yarısında, S. Rahmaninov’un lirik ve duygusal tarzını yansıtan zarif parçalar ‘Ne poy, krasavitsa’ op. 4/4 ve ‘Zdyes khorosho’ op. 21/7, A. Dvořák’ın Çek halk müziğinden esinlenmiş coşkulu ve ritmik dans parçası Slav Dansları Do Majör, op. 46, no. 1 ve Rahmaninov’un kelimesiz bir arya olarak duygusal yoğunluk sunan Vocaliz op. 34/14 dinleyicilerle buluşacak. G. Bizet’nin egzotik ve lirik melodilerini içeren İnci Avcıları’dan Léïla’nın Aryası ‘Me voilà seule ... Comme autrefois’, E. Elgar’ın İngiliz müziğinin en tanınmış marşlarından biri olan Pomp and Circumstance, op. 39: March No. 1, ve Bizet’nin operatik yeteneğini sergileyen duygusal aryaları Bolero No.3 ve Vasco da Gama ‘La Marguerite a fermé sa corolle... Ouvre ton Coeur’ da programda yer alıyor. C. Gounod’nun zarif ve lirik melodik stilini yansıtan Juliet’in Aryası ‘Ah! Je veux vivre dans le rêve’ ile gece tamamlanacak.