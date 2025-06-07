Oligarkla savaş ABD’yi sarsıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD'de Başkan Donald Trump ile Tesla ve X'in de sahibi olan multimilyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavga büyüyor. Hükümet Verimliliği Departmanı’nındaki (DOGE) görevinden geçen günlerde gönderilen Musk, ayrılığın ardından Beyaz Saray'a savaş açtı. İkili arasındaki vergi tasarısı üzerinden başlayan gerilim karşılıklı açıklamalar ve suçlamalarla sürüyor.

Trump, Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'a tepki gösterdi. Trump, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" diyerek Musk'ı tehdit etti.

Bir önceki Başkan Joe Biden'ın sübvansiyonları kaldırmamasına "hep şaşırdığını" belirten Trump, "Elon gözden düşüyordu, ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN UMRUNDA DEĞİL

Trump, ardından bir paylaşımda daha bulunarak vergi indirimi konusundaki görüşlerini yineledi. ABD Başkanı, "Elon'ın bana karşı çıkması umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu vergi tasarısı, Kongre'ye sunulan en büyük tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadarki en büyük vergi indirimi" açıklamasını yaptı. Söz konusu yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde yüzde 68'lik bir vergi artışı olacağını savunan Trump, bunun ABD halkı için çok kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.

AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

Musk ise X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savundu. Musk, sosyal medyadaki bir kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı? Kim kazanır? Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli" şeklindeki paylaşımına, "Evet" diyerek destek verdi. Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi yükseltirken Tesla'nın hisseleri yüzde 14,3 değer kaybetti. Elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

‘MUSK SINIR DIŞI EDİLSİN’

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon da gerilime dahil oldu. Bannon, hem Kanada hem de ABD vatandaşı olan Musk'ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. The New York Times Gazetesi'ne konuşan Bannon, ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi.

Bannon, "Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor. Çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli" ifadesini kullandı. Annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip olan Güney Afrika doğumlu Musk, aynı zamanda ABD vatandaşı.

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NEDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER?

Musk, geçen haftaya kadar ikinci Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yaptı ve Ocak ayında başkanın göreve başlamasından bu yana yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etti. Bu danışmanlık rolünde Musk, federal bürokrasideki "israfı" tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti. Ancak onun ve DOGE'nin federal işgücünü azaltma, sözleşmeleri iptal etme ve hükümet kurumlarını kapatma adımları, hem Musk'ı hem de Trump'ı yaygın eleştiri ve davaların hedefi haline getirdi. Federal yasanın, özel hükümet çalışanlarının yılda 130 günden fazla hizmet vermesini genellikle yasaklaması üzerine Musk, Trump yönetimindeki çalkantılı görev süresini geçen hafta Oval Ofis'te sonlandırdı.

Trump, ayrılığın ardından Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı. Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı. Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda Trump'ın adının da yer aldığını iddia etti.