Olimpiakos, 13 yıllık EuroLeague özlemine son vermek istiyor

Olimpiakos, Euroleague Final Four organizasyonunda bir kez daha kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

Yunan ekibi, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek organizasyonda ilk maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 15. kez Final Four'da yer alacak Olimpiakos, üst üste beşinci kez organizasyona kalmayı başararak dikkat çekici bir istikrar ortaya koydu. Yunan ekibi daha önce 1997, 2012 ve 2013 yıllarında Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

3 DEFA FİNALE ÇIKTI

Son zaferini 2012-2013 sezonunda elde eden Olimpiakos, geçen süreçte üç kez final oynasa da kupaya ulaşamadı. Kırmızı-beyazlılar, bu kez uzun süren şampiyonluk özlemini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Normal sezonu 26 galibiyet ve 12 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Olimpiakos, üst üste ikinci kez Euroleague’de liderlik koltuğunun sahibi oldu.

PLAY-OFF'TA MAÇ VERMEDİ

Play-off turunda ise Fransız temsilcisi AS Monaco Basket ile eşleşen Yunan ekibi, seriyi 3-0 kazanarak rahat bir şekilde son dört takım arasına kaldı.

Başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olimpiakos’ta sezonun öne çıkan isimlerinin başında Sasha Vezenkov geliyor. Takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan yıldız oyuncu, sezonu 19.2 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tyler Dorsey ise 16.2 sayı ortalamasıyla takımın skor yükünü paylaşan isimlerden biri oldu.

Olimpiakos’un geniş rotasyonunda ayrıca Evan Fournier, Thomas Walkup, Kostas Papanikolaou ve Nikola Milutinov gibi tecrübeli oyuncular da yer alıyor.