Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Euroleague 2025/26 Playoff Yarı Final mücadelesinde Olimpiakos ile Fenerbahçe Beko, 22 Mayıs’ta O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da karşı karşıya gelecek.
OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs tarihinde oynanacak. Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final heyecanında iki güçlü ekip final yolunda parkede olacak.
Fenerbahçe Beko, zorlu Olimpiakos karşılaşmasında finale yükselmek için mücadele edecek. Maç, sezonun en kritik basketbol randevularından biri olarak dikkat çekiyor.
OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması 18.00de başlayacak. Mücadele, O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak.
|Maç
|Olimpiakos - Fenerbahçe Beko
|Organizasyon
|Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final
|Tarih
|22 Mayıs
|Saat
|18.00
|Salon
|O.A.C.A. Olympic Indoor Hall
OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Euroleague Final Four heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport 1 ekranlarından izleyebilecek.
OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO REKABET GEÇMİŞİ
İki takım arasında oynanan son maçlar, rekabetin ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko arasında son 6 maçta skorlar birbirine yakın seyrederken, iki ekip de kritik galibiyetler aldı.
|Lig
|Sezon
|Maç
|Skor
|AVL
|25/26
|Olimpiakos - Fenerbahçe
|104 - 87
|AVL
|25/26
|Fenerbahçe - Olimpiakos
|88 - 80
|AVL
|24/25
|Olimpiakos - Fenerbahçe
|77 - 87
|AVL
|24/25
|Fenerbahçe - Olimpiakos
|82 - 71
|HAZ
|2024
|Fenerbahçe - Olimpiakos
|70 - 73
|AVL
|23/24
|Olimpiakos - Fenerbahçe
|87 - 84
FENERBAHÇE BEKO KADROSU
Fenerbahçe Beko’nun kadrosunda oyun kurucu, forvet ve pivot pozisyonlarında önemli isimler yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncularla genç isimlerin birlikte bulunduğu geniş bir rotasyon dikkat çekiyor.
|Oyuncu
|Yaş
|Boy
|Pozisyon
|Arturs Zagars
|26
|1.90
|Oyun Kurucu
|Brandon Boston Jr.
|24
|2.01
|Oyun Kurucu
|Demircan Demir
|21
|-
|Oyun Kurucu
|Devon Hall
|30
|1.96
|Oyun Kurucu
|Melih Mahmutoğlu
|36
|1.91
|Oyun Kurucu
|Mert Emre
|24
|1.82
|Oyun Kurucu
|Nando De Colo
|38
|1.96
|Oyun Kurucu
|Onuralp Bitim
|27
|1.96
|Oyun Kurucu
|Scott Wilbekin
|33
|1.88
|Oyun Kurucu
|Talen Horton-Tucker
|25
|1.93
|Oyun Kurucu
|Wade Baldwin
|30
|1.93
|Oyun Kurucu
|Bonzie Colson
|30
|1.98
|Forvet
|Chris Silva
|29
|2.03
|Forvet
|Faruk Biberovic
|21
|-
|Forvet
|Metecan Birsen
|31
|2.05
|Forvet
|Mikael Jantunen
|26
|2.04
|Forvet
|Nicolo Melli
|35
|2.05
|Forvet
|Tarık Biberovic
|25
|2.01
|Forvet
|Yiğit Hamza Mestoglu
|22
|2.01
|Forvet
|Armando Bacot
|26
|2.11
|Pivot
|Jilson Bango
|27
|2.08
|Pivot
|Khem Birch
|33
|2.06
|Pivot
OLİMPİAKOS KADROSU
Olimpiakos kadrosunda Evan Fournier, Frank Ntilikina, Sasha Vezenkov, Moustapha Fall ve Nikola Milutinov gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Yunan ekibi, özellikle fiziksel uzun rotasyonu ve tecrübeli oyuncularıyla öne çıkıyor.
|Oyuncu
|Yaş
|Boy
|Pozisyon
|Cory Joseph
|34
|1.88
|Oyun Kurucu
|Evan Fournier
|33
|1.98
|Oyun Kurucu
|Frank Ntilikina
|27
|1.93
|Oyun Kurucu
|Georgios Bourneles
|19
|1.90
|Oyun Kurucu
|Giannoulis Larentzakis
|32
|1.96
|Oyun Kurucu
|Ilias Chaidemenos
|18
|1.92
|Oyun Kurucu
|Keenan Evans
|29
|1.91
|Oyun Kurucu
|Monte Morris
|30
|1.88
|Oyun Kurucu
|Omiros Netzipoqlou
|23
|1.94
|Oyun Kurucu
|Shaquielle McKissic
|35
|1.96
|Oyun Kurucu
|Spyridon Papaioannou
|17
|1.95
|Oyun Kurucu
|Thomas Walkup
|33
|1.93
|Oyun Kurucu
|Tyler Dorsey
|30
|1.96
|Oyun Kurucu
|Alec Peters
|31
|2.06
|Forvet
|Bouzoulas Evangelos
|18
|1.97
|Forvet
|Kostas Papanikolaou
|35
|2.04
|Forvet
|Sasha Vezenkov
|30
|2.03
|Forvet
|Tyson Ward
|28
|1.98
|Forvet
|Dontae Hall
|28
|2.08
|Pivot
|Moustapha Fall
|34
|2.18
|Pivot
|Nikola Milutinov
|31
|2.13
|Pivot
|Tyrique Jones
|29
|2.06
|Pivot
Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs’ta saat 18.00’de O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak. Dev yarı final mücadelesi S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. İki takımın son maçları, geniş kadroları ve Final Four hedefi düşünüldüğünde basketbolseverleri yüksek tempolu, sert ve kritik bir karşılaşma bekliyor.