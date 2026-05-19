Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four Maçı Ne Zaman Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev maçın kadroları, son karşılaşmaları ve tüm detayları haberimizde.

BirBilgi
  • 19.05.2026 11:51
  • Giriş: 19.05.2026 11:51
  • Güncelleme: 19.05.2026 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Euroleague 2025/26 Playoff Yarı Final mücadelesinde Olimpiakos ile Fenerbahçe Beko, 22 Mayıs’ta O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da karşı karşıya gelecek.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs tarihinde oynanacak. Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final heyecanında iki güçlü ekip final yolunda parkede olacak.

Fenerbahçe Beko, zorlu Olimpiakos karşılaşmasında finale yükselmek için mücadele edecek. Maç, sezonun en kritik basketbol randevularından biri olarak dikkat çekiyor.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması 18.00de başlayacak. Mücadele, O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak.

MaçOlimpiakos - Fenerbahçe Beko
OrganizasyonEuroleague 25/26 Playoff Yarı Final
Tarih22 Mayıs
Saat18.00
SalonO.A.C.A. Olympic Indoor Hall

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Euroleague Final Four heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport 1 ekranlarından izleyebilecek.

OLİMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasında oynanan son maçlar, rekabetin ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko arasında son 6 maçta skorlar birbirine yakın seyrederken, iki ekip de kritik galibiyetler aldı.

LigSezonMaçSkor
AVL25/26Olimpiakos - Fenerbahçe104 - 87
AVL25/26Fenerbahçe - Olimpiakos88 - 80
AVL24/25Olimpiakos - Fenerbahçe77 - 87
AVL24/25Fenerbahçe - Olimpiakos82 - 71
HAZ2024Fenerbahçe - Olimpiakos70 - 73
AVL23/24Olimpiakos - Fenerbahçe87 - 84

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

Fenerbahçe Beko’nun kadrosunda oyun kurucu, forvet ve pivot pozisyonlarında önemli isimler yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncularla genç isimlerin birlikte bulunduğu geniş bir rotasyon dikkat çekiyor.

OyuncuYaşBoyPozisyon
Arturs Zagars261.90Oyun Kurucu
Brandon Boston Jr.242.01Oyun Kurucu
Demircan Demir21-Oyun Kurucu
Devon Hall301.96Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu361.91Oyun Kurucu
Mert Emre241.82Oyun Kurucu
Nando De Colo381.96Oyun Kurucu
Onuralp Bitim271.96Oyun Kurucu
Scott Wilbekin331.88Oyun Kurucu
Talen Horton-Tucker251.93Oyun Kurucu
Wade Baldwin301.93Oyun Kurucu
Bonzie Colson301.98Forvet
Chris Silva292.03Forvet
Faruk Biberovic21-Forvet
Metecan Birsen312.05Forvet
Mikael Jantunen262.04Forvet
Nicolo Melli352.05Forvet
Tarık Biberovic252.01Forvet
Yiğit Hamza Mestoglu222.01Forvet
Armando Bacot262.11Pivot
Jilson Bango272.08Pivot
Khem Birch332.06Pivot

OLİMPİAKOS KADROSU

Olimpiakos kadrosunda Evan Fournier, Frank Ntilikina, Sasha Vezenkov, Moustapha Fall ve Nikola Milutinov gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Yunan ekibi, özellikle fiziksel uzun rotasyonu ve tecrübeli oyuncularıyla öne çıkıyor.

OyuncuYaşBoyPozisyon
Cory Joseph341.88Oyun Kurucu
Evan Fournier331.98Oyun Kurucu
Frank Ntilikina271.93Oyun Kurucu
Georgios Bourneles191.90Oyun Kurucu
Giannoulis Larentzakis321.96Oyun Kurucu
Ilias Chaidemenos181.92Oyun Kurucu
Keenan Evans291.91Oyun Kurucu
Monte Morris301.88Oyun Kurucu
Omiros Netzipoqlou231.94Oyun Kurucu
Shaquielle McKissic351.96Oyun Kurucu
Spyridon Papaioannou171.95Oyun Kurucu
Thomas Walkup331.93Oyun Kurucu
Tyler Dorsey301.96Oyun Kurucu
Alec Peters312.06Forvet
Bouzoulas Evangelos181.97Forvet
Kostas Papanikolaou352.04Forvet
Sasha Vezenkov302.03Forvet
Tyson Ward281.98Forvet
Dontae Hall282.08Pivot
Moustapha Fall342.18Pivot
Nikola Milutinov312.13Pivot
Tyrique Jones292.06Pivot

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak.

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi organizasyonda oynanıyor?

Mücadele Euroleague 25/26 Playoff Yarı Final kapsamında oynanacak.

Fenerbahçe Beko’nun son Olimpiakos galibiyeti kaç kaç bitti?

Verilen son maçlara göre Fenerbahçe, 25/26 sezonunda Olimpiakos’u 88-80 mağlup etti.

Olimpiakos’un son Fenerbahçe galibiyeti kaç kaç bitti?

25/26 sezonundaki son eşleşmelerden birinde Olimpiakos, Fenerbahçe’yi 104-87 yendi.

Fenerbahçe Beko kadrosunda hangi dikkat çeken isimler var?

Fenerbahçe Beko kadrosunda Nando De Colo, Wade Baldwin, Bonzie Colson, Nicolo Melli, Armando Bacot ve Khem Birch ve Tarık Biberovic, Horton-Tucker gibi isimler yer alıyor.

Olimpiakos kadrosunda hangi oyuncular öne çıkıyor?

Olimpiakos kadrosunda Evan Fournier, Frank Ntilikina, Thomas Walkup, Sasha Vezenkov, Moustapha Fall ve Nikola Milutinov dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Olimpiakos - Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four maçı, 22 Mayıs’ta saat 18.00’de O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak. Dev yarı final mücadelesi S Sport 1’de canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. İki takımın son maçları, geniş kadroları ve Final Four hedefi düşünüldüğünde basketbolseverleri yüksek tempolu, sert ve kritik bir karşılaşma bekliyor.

