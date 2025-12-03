Olimpiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de sezonun en kritik deplasmanlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayında 5’te 5 yaparak yükselişe geçen sarı-lacivertliler, yarın Pire’de oynanacak Olimpiakos karşılaşmasıyla zirve mücadelesindeki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. “Fenerbahçe-Olimpiakos maçı saat kaçta?”, “Fenerbahçe son durumu nedir?”, “Olimpiakos nasıl bir hücum takımı?” gibi sorular arama trendlerinde üst sıralara çıkarken, karşılaşma Avrupa basketbolunda dengeleri değiştirebilecek bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO: KASIM AYINDA 5’TE 5 VE YÜKSELEN FORM GRAFİĞİ

Geçen sezon Euroleague’i Abu Dabi’de düzenlenen finalde kazanarak unvanını koruyan Fenerbahçe, bu yıl da iddiasını sürdürüyor. Sezona 3-5’lik bir dereceyle başlamasına rağmen kasım ayında 5’te 5 yaparak büyük bir yükseliş yakaladı ve performansını 8-5’e taşıdı. Bu çıkış, sarı-lacivertlileri yeniden üst sıralar için güçlü bir aday haline getirdi.

OLİMPİAKOS HÜCUMDA AVRUPA'NIN EN ETKİLİLERİNDEN

Olimpiakos da aynı galibiyet-mağlubiyet karnesiyle sezona devam ediyor. Yunan ekibi özellikle hücumda yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Euroleague ortalamalarına göre Olimpiakos maç başına yaklaşık 86 sayı üretiyor. Buna karşın Fenerbahçe hücumda ortalama 80 sayı bulsa da, savunmada rakiplerini 78 sayı bandında tutarak daha dengeli bir profil çiziyor.

Bu veriler, iki takımın oyun kimliği arasındaki farkı açıkça gösteriyor: Olimpiakos hız ve üretkenliğiyle öne çıkarken, Fenerbahçe savunma disipliniyle rakiplerini kilitlemeyi başarıyor.

FENERBAHÇE – OLİMPİAKOS REKABETİ: 18’E 18 EŞİTLİK

Euroleague’de uzun yıllardır karşı karşıya gelen iki takımın rekabeti tamamen dengeli bir görünümde. İstatistiklere göre Fenerbahçe ve Olimpiakos, birbirlerine karşı 18’er galibiyet aldı. Bu denge, yarınki maçın önemini daha da artırıyor.

TAKIMLARIN EUROLEAGUE PERFORMANS ÖZETİ

Takım Galibiyet Mağlubiyet Maç Başı Sayı Rakip Sayısı Fenerbahçe Beko 8 5 80 78 Olimpiakos 8 5 86 —

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Fenerbahçe, kasım ayını 5’te 5 ile kapatarak formda geliyor.

Olimpiakos, yüksek tempolu hücumuyla maç başına 86 sayı üretiyor.

İki takım birbirine karşı 18’er kez galip geldi; rekabet tam anlamıyla dengede.

Karşılaşma play-off sıralaması açısından kritik önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması, Pire’deki Barış ve Dostluk Salonu’nda TSİ 22.15’te başlayacak. Her iki takım da sezonun ilk bölümünde benzer bir performans sergileyerek 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Bu nedenle maç, doğrudan sıralamayı etkileyen ve play-off yarışında ekstra önem taşıyan bir mücadele niteliği taşıyor. Maç S Sport 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin Euroleague performansı nasıl?

Sarı-lacivertliler şu ana kadar 13 maçta 8 galibiyet aldı ve kasım ayında 5’te 5 yaparak çıkışa geçti.

Olimpiakos nasıl bir takım?

Olimpiakos, maç başına 86 sayı üreten hücum gücüyle dikkat çeken bir ekip.

Fenerbahçe – Olimpiakos rekabetinde durum ne?

Euroleague’de iki takım birbirine karşı 18’er galibiyet almış durumda.

Fenerbahçe Beko, Olimpiakos deplasmanında sezonun en belirleyici maçlarından birine çıkıyor. Kasım ayındaki yükselişini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyan bu mücadelede güçlü rakibine karşı galibiyet hedefliyor. Hücum odaklı Olimpiakos ile savunma disiplini yüksek Fenerbahçe arasındaki bu karşılaşma, Euroleague’in bu haftaki en dikkat çekici maçı olmaya aday.