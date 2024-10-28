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Olimpiakos'la ilk maçında sakatlandı: Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olimpiakos'un kısa süre önce renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı ilk maçında sakatlanarak sezonu kapattı.

Spor
  • 28.10.2024 15:48
  • Giriş: 28.10.2024 15:48
  • Güncelleme: 28.10.2024 15:56
Kaynak: Spor Servisi
Olimpiakos'la ilk maçında sakatlandı: Yusuf Yazıcı sezonu kapattı
Fotoğraf: AA

Sezon başında Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde çıktığı ilk maçında sakatlanarak sezonu kapattı.

Yazıcı, Olimpiakos formasıyla ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.

Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Yunan basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Trabzonspor'da başlayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille, Rusya'da CSKA Moskova takımlarında forma giymişti.

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