Olimpiakos'la ilk maçında sakatlandı: Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Sezon başında Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde çıktığı ilk maçında sakatlanarak sezonu kapattı.

Yazıcı, Olimpiakos formasıyla ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.

Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Yunan basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Trabzonspor'da başlayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille, Rusya'da CSKA Moskova takımlarında forma giymişti.