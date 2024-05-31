Olimpiakos’a şampiyonluğu El Kaabi’nin golleri getirdi

Spor Servisi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Olimpiakos'un Faslı forveti Eyüp El Kaabi, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirdi. Finalde Fiorentina'yı uzatma devrelerinde El Kaabi'nin attığı golle 1-0 yenen Olympiakos'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluğu, Yunanistan takımlarının tarihte kazandığı ilk Avrupa kupası olarak kayıtlara geçti. Bir dönem Hatayspor'da da forma giyen El Kaabi ise attığı gollerle Olimpiakos'un Avrupa kupası zaferinin mimarı oldu.

9 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

El Kaabi, Konferans Ligi'nde oynadığı 9 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı. Yarı final aşamasında turnuvanın favorilerinden Aston Villa'ya karşı iki maçta attığı 5 golle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en parlak sezonlarından birini geçirdi. Avrupa Konferans Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'den İsrailli Eran Zahavi 8 ve Dinamo Zagreb'den Hırvat Bruno Petkovic 7 golle El Kaabi'nin ardından sıralandı. Yunan ekibinde ilk sezonunu geçiren El Kaabi, çıktığı 50 maçta 33 gol kaydetti. Avrupa kupalarında grup aşamasından itibaren 14 gol atan El Kaabi, Avrupa Ligi elemelerinde de rakip fileleri 2 kez havalandırdı.