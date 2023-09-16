Olimpik Lyon'da teknik direktörlüğe Fabio Grosso getirildi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon'un yeni teknik direkkörü, Fabio Grosso oldu.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.