Olimpik Lyon'da teknik direktörlüğe Fabio Grosso getirildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon'un yeni teknik direkkörü, Fabio Grosso oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.