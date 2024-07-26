Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlamışken yurttaşlar Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunu gündeme getirmeye başladı. 32 farklı spor dalında yarışmaların oynanacağı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi yayınlandı. Paris Olimpiyatları'na kaç ülke ve kaç sporcu katılacağı ise yetkililerin tarafından duyuruldu. Türkiye'den de 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için kimlerin hangi spor dalında katılacağı listesi yayınlandı. Peki, Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi!

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Olimpiyat oyunları için yurttaşlar Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunu araştırıyor. 10 bin 500 sporcunun katılacağı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi açıklandı. Türkiye'den de çok sayıda sporcunun katılacağı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunlarını 13 milyon seyircinin takip edeceği ifade ediliyor. Peki, Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi!

OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü 22.00'de gerçekleşecek. Olimpiyat oyunları TRT SPOR ve TRT YILDIZ kanallarından naklen yayınlanacak.

33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreninde bayrağımızı ise Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli taşıyacak. Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni stadyum dışında yapılacak. Tören, Seine Nehri boyunca şehir merkezinde düzenlenecek.

Paris Olimpiyatları, başta Paris olmak üzere Lille, Marsilya, Lyon, Nice ve Pasifik adası Tahiti gibi diğer Fransız şehirleri de dahil olmak üzere toplamda 35 salonda gerçekleştirilecek.

OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ HANGİ KANALDA?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreni TRT SPOR ve TRT YILDIZ kanallarından naklen yayınlanacak.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 33. kez düzenlenen Yaz Olimpiyatları açılışı 26 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları açılış tarihi Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 26 Temmuz Cuma günü saat 22.00 şeklinde.

33. YAZ OLİMPİYATLARI SPOR BRANŞLARI

3x3 Basketbol

Atıcılık

Atletizm

Badminton

Basketbol

Binicilik (At Terbiyesi)

Binicilik (Engel Atlama)

Binicilik (Üç Günlük Yarışma)

Bisiklet (BMX Freestyle)

Bisiklet (BMX Racing)

Bisiklet (Dağ Bisikleti)

Bisiklet (Salon Bisikleti)

Bisiklet (Yol Bisikleti)

Boks

Break Dans

Cimnastik (Artistik)

Cimnastik (Ritmik)

Cimnastik (Trampolin)

Eskrim

Futbol

Golf

Güreş

Halter

Hentbol

Hokey

Judo

Kano (Slalom)

Kano (Sprint)

Kaykay

Kürek

Masa Tenisi

Modern Pentatlon

Okçuluk

Plaj voleybolu

Ragbi (7'li)

Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)

Spor Tırmanış (Sürat)

Sörf

Taekwondo

Tenis

Triatlon

Voleybol

Yelken

Su Sporları (Artistik Yüzme)

Su Sporları (Yüzme)

Su Sporları (Atlama)

Su Sporları (Maraton)

Su Sporları (Sutopu)

PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ ÜLKE KATILACAK?

Paris'te gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatlarına toplam 206 ülke katılacak. 306 madalya yarışı ve 35 yarışma tesisinin gerçekleşeceği Paris Olimpiyatlarına yaklaşık 10 bin 500 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı.

Ayrıca Paris Yaz Olimpiyatlarında koşulacak olan maraton yarışı ilk defa halkın katılımına açık olacak.

OLİMPİYATLARA TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ KATILIYOR?

2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına Türkiye'den 15 sporda 39 erkek, 40 kadın toplamda 79 kişi katılacak. 79 milli sporcu Türkiye'yi atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken spor dallarında temsil edecek.

2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARINA TÜRKİYE'DEN KATILACAK SPORCULAR