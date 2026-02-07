Olimpiyat heyecanı başladı: Günün programında öne çıkanlar neler?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı'nda heyecan dün düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Günün programında, big air’de final, takım artistik patinajı, kadınlar hokeyinde grup maçları, kızak ve süratte ilk yarışlar gibi önemli yarışlar var.

TRT ve Eurosport'un yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, alp disiplini, snowboard, artistik patinaj ve buz hokeyinde gözler bugün madalyaya çevrilecek. Kış sporları tutkunları için gün boyu ekrana kilitleyecek program şu şekilde:

ÖNE ÇIKANLAR

21.30 Snowboard | Erkekler Big Air Final

21.45 Artistik patinaj | Takım etkinliği: Erkekler Kısa Program

00.00 Artistik patinaj | Takım etkinliği: Buz Dansı Serbest Dans

13.30 Alp disiplini | Erkekler Downhill

19.45 Kayakla atlama | Kadınlar Normal Tepe

18.00 Sürat pateni | Kadınlar 3000 metre

ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMI

14.10 Buz hokeyi (Kadınlar, B Grubu): Almanya-Japonya

15.00 Kuzey disiplini: Kadınlar skiathlon

15.30 Kızak: Kadınlar tek (training)

16.00 Freestyle kayak: Erkekler freeski slopestyle elemeleri

16.35 Curling (Karışık çiftler)

16.40 Buz hokeyi (Kadınlar, B Grubu): İsveç-İtalya

AKŞAM

18.00 Sürat pateni: Kadınlar 3000 metre

18.40 Buz hokeyi (Kadınlar, A Grubu) ABD-Finlandiya

19.00 Kızak: Erkekler tek-1. koşu

19.30 Kızak: Erkekler tek- 2. koşu

19.45 Kayakla atlama: Kadınlar Normal Tepe

21.05 Curling (Karışık çiftler)