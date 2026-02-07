Olimpiyat heyecanı başladı: Günün programında öne çıkanlar neler?
Olimpiyat heyecanı dün resmen başladı, günün programında dikkat çekenleri derledik. Karşılaşmalar, Eurosport ve TRT'den naklen yayımlanıyor.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı'nda heyecan dün düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Günün programında, big air’de final, takım artistik patinajı, kadınlar hokeyinde grup maçları, kızak ve süratte ilk yarışlar gibi önemli yarışlar var.
TRT ve Eurosport'un yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, alp disiplini, snowboard, artistik patinaj ve buz hokeyinde gözler bugün madalyaya çevrilecek. Kış sporları tutkunları için gün boyu ekrana kilitleyecek program şu şekilde:
ÖNE ÇIKANLAR
21.30 Snowboard | Erkekler Big Air Final
21.45 Artistik patinaj | Takım etkinliği: Erkekler Kısa Program
00.00 Artistik patinaj | Takım etkinliği: Buz Dansı Serbest Dans
13.30 Alp disiplini | Erkekler Downhill
19.45 Kayakla atlama | Kadınlar Normal Tepe
18.00 Sürat pateni | Kadınlar 3000 metre
ÖĞLEDEN SONRA PROGRAMI
14.10 Buz hokeyi (Kadınlar, B Grubu): Almanya-Japonya
15.00 Kuzey disiplini: Kadınlar skiathlon
15.30 Kızak: Kadınlar tek (training)
16.00 Freestyle kayak: Erkekler freeski slopestyle elemeleri
16.35 Curling (Karışık çiftler)
16.40 Buz hokeyi (Kadınlar, B Grubu): İsveç-İtalya
AKŞAM
18.00 Sürat pateni: Kadınlar 3000 metre
18.40 Buz hokeyi (Kadınlar, A Grubu) ABD-Finlandiya
19.00 Kızak: Erkekler tek-1. koşu
19.30 Kızak: Erkekler tek- 2. koşu
19.45 Kayakla atlama: Kadınlar Normal Tepe
21.05 Curling (Karışık çiftler)