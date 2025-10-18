Olimpiyat Komitesi'nin endişesi İsrailli sporcular: Eşi bulunmaz bir iki yüzlülük

Endonezya’da yarın başlayacak ve 25 Ekim’de sona erecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tartışmaların eşliğinde başlıyor. Şampiyona öncesi Endonezya hükümeti, İsrailli sporcular ve yetkililer de dahil olmak üzere İsrailli jimnastik takımına vize vermeyi reddetti ve İsrail organizasyona katılamadı. Bunun üzeri Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dün bir açıklama yayımlayarak karardan endişe duyduklarını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

IOC: İSRAİL'İN KATILIMI İÇİN ÇABA SARFETTİK

‘‘IOC'nin ilkeli tutumu çok açıktır: Tüm uygun sporcular, takımlar ve spor yetkilileri, Olimpiyat Tüzüğü ve Olimpik Hareketi'ni yöneten ayrımcılık yapmama, özerklik ve siyasi tarafsızlık temel ilkelerine uygun olarak, ev sahibi ülkeden hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın uluslararası spor müsabakalarına ve etkinliklerine katılabilmelidir. Bu nedenle, bu ilkeye tam olarak uyulmasını ve ev sahibi ülkenin ilgili makamları tarafından gerekli tüm güvencelerin önceden sağlanmasını sağlamak, ev sahibi ülkenin, organizatörün ve doğrudan ilgili spor kuruluşlarının doğrudan sorumluluğundadır. Bu tutum, IOC tarafından yıllar içinde birçok kez tekrarlanmıştır’’ denildi.

İsrail’in katılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade IOC’nin açıklamasının devamında, ‘‘IOC, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası ile ilgili durumdan haberdar olduğundan beri, bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), ülkedeki IOC üyesi ülkeler, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Endonezya hükümetiyle her düzeyde temaslarda bulunmuştur. Ne yazık ki, henüz bir çözüm bulunamamıştır’’ denildi.

ÇİFTE STANDART TEPKİ ÇEKTİ

Endonezya'nın aldığı kararın düzenlenecek bir toplantıda değerlendirileceğinin belirtilerek, ‘‘IOC İcra Kurulu, bir sonraki toplantısında Endonezya'nın bu durumu, tüm ilgili paydaşlar için ele alacaktır. Spor, sporcuların hayallerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir alan olarak kalmalı ve sporcular siyasi kararlardan sorumlu tutulmamalıdır’’ ifadesi kullanıldı.

İkiyüzlü tavrıyla tepki toplayan IOC, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı hiçbir yaptırım uygulamamıştı. İsrail’in saldırıları sonucu farklı dallarda faaliyet gösteren 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi.

IOC, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ve sporcularına karşı hızlı bir şekilde yasak koyarken, komitenin başkan yardımcısı John Coates, "Savaş, olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonunun eylemlerini kınıyoruz. Rusya, uluslararası olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular, bireysel ve tarafsız şekilde, Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar" diye konuşmuştu.

Aynı komiteye İsrail'in katliamına rağmen Paris 2024'e katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise IOC Başkanı Thomas Bach, "Hayır bu konuda hiçbir sorun yok. Fransa'ya giden 87 İsrailli sporcu, İsrail bayrağı altında olimpiyata katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

SPORCULARA MOBBİNG

Yine Paris’te 15 Rus atlet tarafsız sporcu olarak oyunlara katılabildi. Sayının bu kadar az olmasının sebebi ise IOC’nin Rus sporcuların oyunlara katılabilmesi için belli şartlar getirmesiydi. Bu şartlar arasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini desteklemediklerini ya da ordu ile aktif bağları olmadığını kanıtlamak vardı. Bu şartları karşılayamayan birçok sporcu hak etmelerine rağmen olimpiyatta mücadele edemedi. Kimlikleri nedeniyle dışlanan bazıları çareyi başka ülkelere iltica etmekte ve iltica ettikleri ülke adına oyunlara katılmakta buldu. Onlar da Rusya’da “vatan hainliğiyle” suçlandı.

Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu. "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için yaptığı itirazı ise reddetti. Acil geçici tedbir talebiyle yapılan başvurunun CAS Temyiz Tahkim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından değerlendirilerek reddedildiği bildirildi.