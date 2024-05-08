Olimpiyat kotasında eşitlik

Spor Servisi

Türkiye, Paris 2024 için kota sayısını 14 branşta 67’ye yükseltti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına 80 gün kala milli sporcular, şu ana kadar 14 branşta 67 kota aldı. Şu ana kadar alınan 67 kotada kadın-erkek eşitliği de dikkati çekiyor. Söz konusu 67 ismin 33’ünü kadın, 34’ünü erkek sporcular oluşturdu.

Türkiye, Paris 2024’te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi. Buna göre atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris’te madalya mücadelesi verecek.

Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.

Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, atıcılık, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, yelken ve atletizmde maraton yürüyüş karma takımında katılacak isimlere, ilgili federasyonlar karar verecek.