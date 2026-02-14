Olimpiyat köyünde kondom krizi: Üç günde tükendi

2026 Kış Olimpiyatları’nda sporcular için dağıtılan ücretsiz prezervatiflerin yalnızca üç gün içinde tükendiği bildirildi.

İtalyan gazetesi La Stampa’ya konuşan ismi açıklanmayan bir sporcu, “Stoklar sadece üç günde bitti. Yenilerinin geleceği söylendi ama ne zaman olacağı belirsiz” ifadelerini kullandı.

Gazete, organizatörleri eleştirerek dağıtılan sayının oldukça yetersiz olduğunu yazdı. Haberde, “Paris Olimpiyatları’nda sporculara toplam 300 bin prezervatif dağıtılmıştı; bu, sporcu başına günde iki adet anlamına geliyordu. Ancak bu Kış Olimpiyatları’nda sayı 10 binin bile altındaydı” denildi.

Bu yıl Kış Olimpiyatları’nda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele ediyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ise bu sayı 10 bin 500 civarındaydı.

"BAZILARINA GARİP GELİYOR AMA..."

Geçtiğimiz hafta Lombardiya Bölgesi Valisi Attilio Fontana, konunun utanç verici bir mesele gibi görülmemesi gerektiğini savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fontana şunları söyledi:

“Evet, Olimpiyat Köyü’nde sporculara ücretsiz prezervatif dağıtıyoruz. Bu bazılarına garip geliyorsa, Olimpiyatların yerleşik uygulamalarından habersizler demektir.

Bu uygulama 1988 Seul Olimpiyatları’nda, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başladı ve utanılacak bir konu değildir.”

"İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEY VAR"

Fontana ayrıca İspanyol artistik patinajcı Olivia Smart’ın Instagram paylaşımını da paylaştı. Videoda Smart, üzerinde Lombardiya Bölgesi logosu bulunan prezervatifleri göstererek, “Buldum. İhtiyacınız olan her şey var” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu video kısa sürede viral oldu.

Öte yandan Olimpiyat Köyü’nde sporcular için zaman geçirilebilecek pek çok farklı alan da bulunuyor. Büyük bir spor salonu, langırt ve air hockey masaları, hatta bir piyano sporcuların kullanımına açık.