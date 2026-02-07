Olimpiyat öncesi İtalya'da ICE protestosu

İtalya’nın ev sahipliğinde bu akşam başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyatları öncesinde, ABD’ye bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin organizasyon sırasında görev alacak olması Milano’da tepkilere neden oldu. Açılış töreninin yapılacağı kentte dün iki ayrı protesto düzenlendi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin 4 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ICE’nin İç Güvenlik Soruşturma Birimi’nden (HSI) bazı soruşturmacıların oyunlar sırasında görev yapacağını ancak bu personelin sahada polis gibi faaliyet göstermeyeceğini belirtmesine rağmen protestolar gerçekleşti.

"ICE DEFOLSUN"

Günün ilk eylemi, binlerce öğrencinin katılımıyla sabah saatlerinde Leonardo Da Vinci Meydanı’nda başladı. Öğrenciler, buradan Trotter Parkı’na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca “ICE defolsun” ve “Kahrolsun faşizm” sloganları atılırken, bazı öğrenciler “Milano sizden iğreniyor” yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Milano’ya gelişini de protesto etti. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler meşale yakarken, Filistin bayrakları açıldığı görüldü.

Kentteki ikinci protesto ise yine Leonardo Da Vinci Meydanı’nda, bu kez sendikaların çağrısıyla miting şeklinde yapıldı. Mitingde, ICE ekiplerinin Milano’da istenmediği vurgulandı ve öğrencilerle işçilerin ortak bir tepki ortaya koyduğu ifade edildi.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Mitinge ABD’den katılan sendikacı Chris Smalls, yaptığı açıklamada, aynı gün liman işçilerinin savaşlara mühimmat ve malzeme taşınmasına karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Smalls, Akdeniz’de aralarında 6 farklı ülkenin de bulunduğu 21 limanın kapatılması için harekete geçtiklerini belirterek, “Bunu genişletmemiz gerekiyor. ICE, dünya genelinde yükselen faşizmle doğrudan bağlantılıdır. Bugün, dayanışmamızı göstermek ve Filistin halkının yanında durmak için iş bırakma eylemi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.