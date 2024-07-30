Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu yarışacak

Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türkiye'ye farklı branşlarda 13 sporcu ile mücadele edecek.

Bu yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu bugün (30 Temmuz Salı) yarışacak.

10m Havalı Tabanca Karışık Takım Final müsabakasında Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, final müsabakasına çıkacak.