Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu yarışacak
Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türkiye'ye farklı branşlarda 13 sporcu ile mücadele edecek.
Bu yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ediyor.
Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu bugün (30 Temmuz Salı) yarışacak.
10m Havalı Tabanca Karışık Takım Final müsabakasında Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, final müsabakasına çıkacak.
Olimpiyatlarda günün programı şu şekilde:
10.00- ATICILIK- OĞUZHAN TÜZÜN
10.00- ATICILIK- RÜMEYSE PELİN KAYA
10.20- BADMİNTON- NESLİHAN YİĞİT ARIN
10.45- ATICILIK- YUSUF DİKEÇ-ŞEVVAL İLAYDA TARHAN
11.00-KÜREK- ELİS ÖZBAY
11.00'DEN İTİBAREN- JUDO- VEDAY ALBAYRAK
14.24-BOKS- ESRA YILDIZ KAHRAMAN
14.33'TEN İTİBAREN- YELKEN- MERVE VATAN
18.30- ATICILIK-OĞUZHAN TÜZÜN
18.06- BOKS- HATİCE AKBAŞ
18.58- OKÇULUK- METE GAZOZ
21.00- BOKS- SAMET GÜMÜŞ