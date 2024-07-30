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Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu yarışacak

Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türkiye'ye farklı branşlarda 13 sporcu ile mücadele edecek.

Spor
  • 30.07.2024 09:45
  • Giriş: 30.07.2024 09:45
  • Güncelleme: 30.07.2024 09:56
Kaynak: Spor Servisi
Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu yarışacak
Fotoğraf: AA

Bu yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu bugün (30 Temmuz Salı) yarışacak.

10m Havalı Tabanca Karışık Takım Final müsabakasında Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, final müsabakasına çıkacak.

Olimpiyatlarda günün programı şu şekilde:

10.00- ATICILIK- OĞUZHAN TÜZÜN

10.00- ATICILIK- RÜMEYSE PELİN KAYA

10.20- BADMİNTON- NESLİHAN YİĞİT ARIN

10.45- ATICILIK- YUSUF DİKEÇ-ŞEVVAL İLAYDA TARHAN

11.00-KÜREK- ELİS ÖZBAY

11.00'DEN İTİBAREN- JUDO- VEDAY ALBAYRAK

14.24-BOKS- ESRA YILDIZ KAHRAMAN

14.33'TEN İTİBAREN- YELKEN- MERVE VATAN

18.30- ATICILIK-OĞUZHAN TÜZÜN

18.06- BOKS- HATİCE AKBAŞ

18.58- OKÇULUK- METE GAZOZ

21.00- BOKS- SAMET GÜMÜŞ

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