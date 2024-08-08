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Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 19 sporcu yarışacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına bugün 6 branşta 19 sporcu yarışacak.

Spor
  • 08.08.2024 09:28
  • Giriş: 08.08.2024 09:28
  • Güncelleme: 08.08.2024 09:40
Kaynak: Spor Servisi
Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 19 sporcu yarışacak
Fotoğraf: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

Oyunlarda, Türkiye adına bugün 6 branşta 19 sporcu yarışacak. 

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı şu şekilde:  

Taekwondo

Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu

Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)

Saat: 10:33

Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu

Emel Dereli (Türkiye)

Saat: 11:25

Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

Buğra Ünal (Türkiye)

Saat: 12:00

Taekwondo

Erkekler 68 kg, Son 16 Turu

Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)

Saat: 13:13

Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

İlke Özyüksel (Türkiye)

Saat: 15:30

Halter

Erkekler 73 kg

Muhammed Özbek (Türkiye)

Saat: 20:30

Voleybol

Kadınlar Turnuvası, Yarı Final

Türkiye – İtalya

Saat: 21:00

Boks

Kadınlar Horoz Sıklet, Final

Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)

Saat: 23:51

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