Olimpiyat Oyunları'nda günün programı: Türkiye'yi temsil eden 19 sporcu yarışacak
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına bugün 6 branşta 19 sporcu yarışacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor.
Oyunlarda, Türkiye adına bugün 6 branşta 19 sporcu yarışacak.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı şu şekilde:
Taekwondo
Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu
Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)
Saat: 10:33
Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu
Emel Dereli (Türkiye)
Saat: 11:25
Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
Buğra Ünal (Türkiye)
Saat: 12:00
Taekwondo
Erkekler 68 kg, Son 16 Turu
Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)
Saat: 13:13
Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
İlke Özyüksel (Türkiye)
Saat: 15:30
Halter
Erkekler 73 kg
Muhammed Özbek (Türkiye)
Saat: 20:30
Voleybol
Kadınlar Turnuvası, Yarı Final
Türkiye – İtalya
Saat: 21:00
Boks
Kadınlar Horoz Sıklet, Final
Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)
Saat: 23:51