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Olimpiyat Oyunları: Türkiye, okçulukta çeyrek finale yükseldi

2024 Olimpiyat Oyunları'nda, okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Spor
  • 29.07.2024 12:30
  • Giriş: 29.07.2024 12:30
  • Güncelleme: 29.07.2024 12:34
Kaynak: AA
Olimpiyat Oyunları: Türkiye, okçulukta çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

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