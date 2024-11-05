Olimpiyat şampiyonu boksorün sağlık raporu ortaya çıktı, madalya tartışması başladı

Paris Olimpiyatları'nda 66 kiloda altın madalya kazanan boksör Imane Khelif'in sağlık raporunun ortaya çıktığı belirtildi.

NTV'nin, Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia'nın ulaştığı rapora dayandırdığı haberine göre Cezayirli sporcunun testislere sahip olduğu ve erkeklerde bulunan XY krozomozomlarını taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu haberin ardından sosyal medyada Khelif'in madalyasının geri alınmasına yönelik çağrılar hız kazandı.

Cinsiyet tartışmaları turnuva boyunca da devam etmişti. 25 yaşındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.

BİR TURNUVADAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

​​​​​​​Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Cezayir Olimpiyat Komitesi Khelif hakkındaki iddiaları kınamış, "kariyerinin böylesi bir döneminde sporcularının karakteri ve saygınlığına yapılan saldırıların haksızlık olduğu" ifade edilmişti.