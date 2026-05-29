Olimpiyat şampiyonu Keely Hodgkinson gözünü 43 yıllık rekora dikti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Keely Hodgkinson, atletizm tarihinin en uzun süredir kırılamayan rekorlarından biri için hazırlandığını açıkladı.

24 yaşındaki Britanyalı sporcu, temmuz ayında düzenlenecek Londra Diamond League yarışlarının, Çek atlet Jarmila Kratochvilova’ya ait 1:53.28’lik 800 metre dünya rekoruna saldırmak için ideal bir sahne olabileceğini söyledi.

EN ESKİ DÜNYA REKORU

1983 yılından bu yana kırılamayan rekorun sahibi Kratochvilova’nın derecesi, pist atletizmindeki en eski dünya rekoru olma özelliğini taşıyor.

Hodgkinson, Londra’daki organizasyonda dünya rekoru denemesi yapıp yapmayacağına ilerleyen haftalarda karar vereceğini belirtirken, ev sahibi olduğu bir yarışta bunu başarmanın kendisi için özel bir anlam taşıyacağını vurguladı.

"REKORLARIN YARIŞI OLABİLİR"

“Bunun kendi ülkemde gerçekleşmesini çok isterim” diyen İngiliz atlet, Londra yarışlarının her zaman kendisi için ayrı bir heyecan taşıdığını ifade etti.

Hodgkinson, aynı organizasyonda mil yarışında dünya rekorunu hedefleyen Josh Kerr ve sırıkla atlamanın yıldızı Armand Duplantis’in de yer alacağını hatırlatarak, “Belki de dünya rekorlarının yarışı olur” dedi.

Kış sezonunu dünya salon rekoru ve dünya salon şampiyonluğu ile tamamlayan Hodgkinson, hazırlıklarının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

İLK YARIŞA 7 HAZİRAN'DA ÇIKACAK

Son bir yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadığını belirten başarılı sporcu, hem fiziksel hem de mental olarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını dile getirdi.

Açık hava sezonuna gelecek hafta Roma’da 400 metre yarışıyla başlayacak olan Hodgkinson, sezonun ilk 800 metre yarışına ise 7 Haziran’da Stockholm’de çıkacak.