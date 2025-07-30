Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Pakistan’daki tırmanış sırasında hayatını kaybetti

Alman sporcu Laura Dahlmeier, Pakistan’da Karakurum sıradağlarına yaptığı tırmanış sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

31 yaşındaki olimpiyat şampiyonu, 28 Temmuz Pazartesi günü 5 bin 700 metre yüksekliğindeki bölgede, düşen bir kaya nedeniyle yaralandıktan sonra kaybolmuştu.

Dahlmeier’in yanında bulunan tırmanış ortağı Marina Eva, olay sonrası acil yardım talebinde bulunarak başka dağcılarla birlikte güvenli bir alana çekildi. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri helikopter desteğiyle çalışmalar yürütse de, herhangi bir yaşama işareti tespit edilemedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, günler süren arama çalışmalarının ardından sporcu ölü olarak bulundu.

BAŞARILI KARİYERİYLE İZ BIRAKTI

1993 yılında Almanya’da dünyaya gelen Laura Dahlmeier, biatlon sporunun en parlak isimlerinden biriydi. 2017 Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği beş altın madalya ile dikkat çeken Dahlmeier, bir yıl sonra PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nda “biatlon sprint” dalında altın madalya kazanarak bu başarıya ulaşan ilk kadın sporcu oldu.

Aynı yıl “Yılın Kadın Sporcusu” unvanını da kazanan Dahlmeier, aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra dağcılık yapmaya ve televizyonlarda biatlon yorumculuğu yapmaya devam ediyordu.

Kariyerinde toplamda iki olimpiyat altını, bir bronz madalya, Dünya Şampiyonası’ndan yedi altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazanan Dahlmeier, ayrıca bir genel Dünya Kupası ve iki disiplin Dünya Kupası şampiyonluğuna imza atmıştı.