Olimpiyat yüzücüsü Derya Erke hayatını kaybetti

Eski olimpik milli yüzücü Derya Erke yaşamını yitirdi.

Yakalandığı kansere yenik düşen rekortmen eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcu Şadan Derya Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları’nda sırt üstü yüzmede Türkiye’yi temsil etti.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Erke, 2017 yılından beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’da yüzme branşı sorumlusu olarak çalışıyordu.

Erke ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları’nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke’ye Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/h95diuDPwf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 28, 2025

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli yüzücü Derya Erke'nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bak, “Ülkemizi iki kez olimpiyatlarda temsil eden eski milli yüzücümüz Derya Erke'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SPOR İSTANBUL’DA VEDA TÖRENİ

İki olimpiyat başta olmak üzere, Türkiye’yi çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla temsil eden Şadan Derya Erke, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30’da veda töreni düzenlendi. Erke, Ortaköy Büyükmecidiye Camisi’nde yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.