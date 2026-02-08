Olimpiyatın perde arkası: Protestolara sert müdahale

2026 Kış Olimpiyatı devam ederken İtalya’da özellikle Milano çevresindeki olimpiyat bölgelerinde protestolar düzenlendi.

Yerel yetkililer, gösterilerin çevresel etkiler ve organizasyonun maliyeti gibi başlıklara dikkat çekmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Milano’ya yakın olimpiyat alanlarında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirilirken, bazı grupların olimpiyat köyüne yaklaşık 800 metre mesafedeki bir inşaat alanı çevresinde havai fişek ve duman bombası kullandığı bildirildi. Bunun üzerine polis, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki yolları ve çevreyi bariyerlerle kapattı.

OTOYOLU KAPAMAYA ÇALIŞTILAR

Yürüyüşün ardından sayıları onlarca olduğu belirtilen bir grup, Santagiulia Olimpiyat Buz Hokeyi Salonu’na giden yolu ve otoyolu kapatmaya çalıştı.

Güvenlik güçleri barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi. Kısa süreli arbedenin ardından polis, biber gazı ve tazyikli su kullanarak göstericileri alandan uzaklaştırdı.

Emniyet yetkilileri, yaşanan olayların sporcuların ulaşımını ve olimpiyat programını etkilemediğini duyurdu. Protestocular ise çevresel etkiler, artan maliyetler ve güvenlik uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konulardaki tepkilerini dile getirdi.