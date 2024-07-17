Olimpiyatlar 100 yıl sonra üçüncü kez Paris’te

Spor Servisi

1896'dan bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı. Olimpiyat oyunları, 19 ülkenin 23 şehrinde gerçekleştirildi. ABD, 4 organizasyonla bu heyecanın en fazla yaşandığı ülke oldu. ABD'yi 3 organizasyonla İngiltere izledi.

Yunanistan, Fransa, Avustralya, Almanya ve Japonya da ikişer kez organizasyonu üstlendi. Çin, İspanya, Güney Kore, SSCB, Kanada, Meksika, Japonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Belçika ve İsveç olimpiyatlara birer kez ev sahipliği yaptı.

Fransa, üçüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Olimpiyat oyunları, 100 yıl aradan sonra bir kez daha Paris'te gerçekleştirilecek. Daha önce 1900 ve 1924 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris, 2024'ü de düzenleyerek Londra'yı yakalayacak.