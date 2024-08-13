Olimpiyatlar sona erdi, spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle spor federasyonlarında seçim süreci başladı.

Yasaya göre, olimpiyat oyunları bittikten sonra 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonlarının, olağan seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunun dışındaki 59 spor federasyonu, seçimlerini 3 ay içinde gerçekleştirecek.

Resmi 3 aylık süreç Paris 2024'ün sona erdiği 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı.

Bazı federasyonlar seçim tarihlerini açıklarken, henüz seçim tarihi belli olmayan federasyonların ise takvimini kısa sürede açıklaması gerekiyor.

SPOR BAKANI BAK, FEDERASYONLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçları değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor federasyonlarına tepki göstermişti. Türkiye'nin spor federasyonlarına en üst düzey imkanları sunduğunu iddia eden Bak, "Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar, bunun hesabını verecektir" diye konuşmuştu.