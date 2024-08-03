Olimpiyatlarda birinci hafta geride kaldı: Türkiye 2 madalya ile 40. sırada

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk hafta geride kaldı. En çok madalya kazanan ülke ABD olsa da en çok altın madalya kazanan Çin, sıralamada liderliğini korudu. Türkiye ise kazandığı iki madalya ile 40'ıncı sırada yer alıyor.

Spor 03.08.2024 09:00 Giriş: 03.08.2024 09:00

Güncelleme: 03.08.2024 09:14 Kaynak: Haber Merkezi

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