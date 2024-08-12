Olimpiyatlarda hayal kırıklığı: Spor Bakanı Bak, federasyonlara sert çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlardaki sonuçları değerlendirdi. Türkiye'nin spor federasyonlarına en üst düzey imkanları sunduğunu iddia eden Bak, "Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar, bunun hesabını verecektir" diye konuştu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan hayal kırıklığı ile ayrılan Türkiye, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini söyledi.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Paris'te boy gösteren tüm sporculara teşekkür etti.
"İMKANLAR DOĞRU VE VERİMLİ KULLANILAMADI"
Bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini kaydeden Bakan Bak, federasyonlara tepki göstererek, "(Sporcular) Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken, bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir" dedi.
"HERKESİN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR"
Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu söyleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Ben bu duruma madalyalar üzerinden bakmıyorum. Buraya katılan bütün sporculara, teknik heyetlere, ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, İBB, ASKİ ve ENKA gibi bütün kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Rakibiniz de en az sizin kadar motive şekilde hazırlanıyor. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya kazanmamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor. Sporcularımızın, hele hele madalya alan sporcuların arasında gençlerin olması bizi biraz daha umutlandırıyor. Milletimizi daha mutlu ve gururlu yapmak isterdik. Sporcularımız da aynı düşüncede olabilir. 3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. 'Filenin Sultanları' olimpiyat 4.'sü oldu. Önemli rakiplerini geride bıraktı ama final aşamasında istedikleri sonucu alamadılar. Halterde Muhammet Furkan Özbek 4. oldu. 10'a yakın sporcumuz madalya maçına çıktı. Final yapan Ersu Şaşma bizi heyecanlandırdı. O finali yaşamak önemli bir tecrübe. Daha önce cimnastikte olimpiyata kota alamıyorduk. Takım olarak kıl payıyla finale kalamadık. Küçük bir puan farkıyla 9. olduk. Adem Asil'in biraz şanssızlığı oldu, Ferhat'ın özverisi var. Bu branşların gelişmesi için bu isimler önemli sporcular. Bizim bunları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde 2-3 kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor."
FEDERASYON SEÇİMLERİNE İŞARET ETTİ
Paris 2024'ün ardından hemen Los Angeles 2028 için hazırlıklara başlayacaklarının altını çizen Bak, şunları söyledi:
"Bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Yasa gereği 3 ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Ben olumlu adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Sporcularımızın daha profesyonel bir sürece de ihtiyacı var. Hazırlık süreçlerini daha yakından da yönetmek gerekiyordu. Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız 8 madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Basına, bize, sporculara, herkese görev düşüyor. Ama olaya olumlu bakmak gerekiyor. Yönetim olarak bunları değerlendireceğiz. Biz devlet olarak, bakanlık olarak her türlü desteğimizi sürdüreceğiz. Dünyada sporculara ödül veren çok ülke yok. Hepsi madalya almak ister, başarılı olmak ister. Ama bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Belki sorunlarla karşılaşıp aşamadınız. Buraya dünyanın en iyileri geliyor."
TÜRKİYE, 64'ÜNCÜ BİTİRDİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.
Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.