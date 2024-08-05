Olimpiyatlarda madalya sıralaması değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dün akşamki müsabakaların ardından çok sayıda madalya sahibini buldu. Madalya sıralamasında ABD birinci sıraya yükselirken Çin ikinciliğe geriledi. Şu ana kadar bir bronz ve bir gümüş olmak üzere iki madalya kazanan Türkiye ise 49'uncu sırada.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda ikinci hafta başlarken dün gece tamamlanan müsabakaların ardından madalya sıralaması da değişti.
19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, madalya sayısını 71'e çıkararak ülkeler sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi.
ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.
Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.
TÜRKİYE LİSTEDE 49. SIRADA
Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.