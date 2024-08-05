Olimpiyatlarda madalya sıralaması değişti, Türkiye kaçıncı sırada?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dün akşamki müsabakaların ardından çok sayıda madalya sahibini buldu. Madalya sıralamasında ABD birinci sıraya yükselirken Çin ikinciliğe geriledi. Şu ana kadar bir bronz ve bir gümüş olmak üzere iki madalya kazanan Türkiye ise 49'uncu sırada.

Spor 05.08.2024 09:16 Giriş: 05.08.2024 09:16

Güncelleme: 05.08.2024 09:33 Kaynak: Haber Merkezi

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