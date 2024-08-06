Olimpiyatlarda madalya sıralaması: Lider değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda en çok altın madalya kazanan Çin yeniden liderliğe yükseldi. En çok madalya kazanan ülke durumunda ABD 2. sırada yer alırken Türkiye ise 2 madalya ile 52'inci sırada.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların onuncu gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak madalya sayısını 53'e yükselten Çin, ABD'yi geçerek zirveye oturdu.
Günü 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ABD, toplamda 78 madalya elde ederken, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Kano slalomda zirveye çıkarak 13. altın madalyasını kazanan Avustralya, 12 altın madalyalı Fransa'yı geçerek üçüncü basamağa çıktı.
12 altın 16 gümüş ve 18 bronzla 46 madalya kazanan ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada. İlk 10'da yer alan diğer takımlar ise İngiltere, Güney Kore, Japonya, İtalya, Hollanda ve Almanya.
TÜRKİYE 52. SIRADA
Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 52. sırada bulunuyor.