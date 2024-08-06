Olimpiyatlarda madalya sıralaması: Lider değişti, Türkiye kaçıncı sırada?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda en çok altın madalya kazanan Çin yeniden liderliğe yükseldi. En çok madalya kazanan ülke durumunda ABD 2. sırada yer alırken Türkiye ise 2 madalya ile 52'inci sırada.

Spor 06.08.2024 09:40 Giriş: 06.08.2024 09:40

Güncelleme: 06.08.2024 09:50 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA