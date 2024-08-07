Olimpiyatlarda madalya sıralaması: Liderlik el değiştirdi, Türkiye kaçıncı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda on birinci günün sonunda en çok altın madalya kazanan ABD yeniden liderliğe yükseldi. En çok madalya kazanan ülke olan ABD toplam madalya sayısını 86'ya yükseltti. Türkiye ise dün üçüncü madalyasını kazanarak 54'üncü sırada yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda on birinci günün sonunda en çok altın madalya kazanan ülke olan ABD, liderliği Çin'den devraldı. 24 altın madalyaya ulaşan ABD, toplamda da 86 madalya ile açık ara önde bulunuyor.

İkinci sırada ise 22'si altın olmak üzere toplam 59 madalya ile Çin yer alıyor.

14 altın madalyaya sahip Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa ise 13 altın madalya ile dördüncü olarak yoluna devam etti.

İlk 10'da yer alan diğer takımlar ise İngiltere, Güney Kore, Japonya, İtalya, Hollanda ve Almanya.

Dün milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'un Kuzey Koreli rakibi Sol Gum Pak'ı mağlup ederek bronz madalya kazanmasıyla madalya sayısını 3'e çıkaran Türkiye ise 54'üncü sırada yer aldı.